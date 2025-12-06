„Синьо сърце“ обедини стотици русенци около каузата на хората с аутизъм

От Сдружението търсят своя собствена зала за работа с децата

​

​Русе застана зад каузата на децата и възрастните с аутизъм по време на благотворителния концерт „Синьо сърце“, организиран в подкрепа на Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ от Община Русе. Събитието събра десетки семейства, приятели и съмишленици, обединени от желанието да помогнат на общността и да дадат повече видимост и подкрепа на хората от аутистичния спектър.

​В концерта се включиха напълно безвъзмездномножество талантливи изпълнители, които превърнаха вечерта в празник на добротата и солидарността. На сцената аплодисменти получиха децата от ДГ „Незабравка“, мажоретен състав „Екстрийм“, танцово студио „Импулс“, вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов“, вокална група „Приста“, детска вокална група „Слънце“, ДЮФА „Зорница“, представители на НУИ „Проф. В. Стоянов“, танцова формация „Star Dance“, както и изпълнителите от сдружение „Дете и пространство“ – ДЦДМУ „Мечо Пух“ и организация „Каритас“ – ДЦДУ „Милосърдие“.

Тяхната отдаденост и щедрост превърнаха събитието в истински пример за общностна подкрепа.

​По време на концерта председателят на Сдружението Кристина Борисова сподели повече за мисията на организацията и важната роля на родителите, които ежедневно се борят да подпомогнат децата си – с информация, с подкрепа, със съвети, но най-вече чрез спорт и ежеседмични тренировки, които доказано подобряват физическото, емоционалното и социалното развитие на децата с аутизъм.

Тя подчерта необходимостта Сдружението да намери своя собствена зала, която да бъде дом за занимания, тренировки и различни събития, насочени към развитието на децата и към подкрепа на техните семейства.

​Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ изказва искрена благодарност към всички участници, доброволци, родители и деца, които направиха концерта „Синьо сърце“ възможен и най-вече към човека, заради когото се случи самият концерт – Кристияна Станчева от отдел „Социални дейности“ към Община Русе. Кристияна е помагала неведнъж на децата от Сдружението в Русе и е присъствала на тренировките им по спорт и спортни дейности. Нейната доброта е заразителна и родителите от общността в Русе изказват своята благодарност към нея.

​Всички събрани средства от благотворителнотосъбитие ще бъдат използвани за организиране на нови инициативи, тренировки и дейности в подкрепа на хората с аутизъм и техните семейства.

​Ако се чувствате съпричастен с начина на живот и проблемите, пред които са изправени децата и хората с аутизъм и техните семейства, може да изразите своя принос, като се свържете със Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ на официалната Фейсбук страница, на имейл: srdvautizam@gmail.com или с председателя на Сдружението Кристина Борисова на тел: 0885 365 932.

