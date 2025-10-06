Синът на Апостол Карамитев – Момчил Карамитев, ще покаже филм за баща си в Казанлък

В навечерието на 102-та годишнина от рождението на незабравимия български актьор Апостол Карамитев (17 октомври 1923 г. – 9 ноември 1973 г.), филм за живота и творчеството му ще покаже в Казанлък синът му – Момчил Карамитев. Прожекцията е насрочена за 16 октомври от 18:00 часа в НЧ „Искра 1860“.

Сценарист, режисьор и оператор на филма „Апостол Карамитев“ (2010) е Момчил Карамитев. Музиката е на Роберт Ла Кар.

В 58-минутната документална продукция са показани за първи снимки и документи на незабравимия Апостол Карамитев, неизвестни на публиката до 2010 г. Във филма участват с интервюта с негови колеги, роднини, ученици, негови почитатели, сред които съпругата на актьора Маргарита Дупаринова, Георги Черкелов, Надежда Тихова, Доротея Тончева, Милена Андонова. Продукцията представя и най-значителните изпълнения на актьора в киното, радиото и в театъра.

Още на следващата година след премиерата през 2011 г. „Апостол Карамитев“ е обявен за най-добър телевизионен филм с награди на Филмовата академия на Съюза на българските филмови дейци. Същата година е награден и на Фестивала за документално кино в Чагрин – Охайо, САЩ. Има и награди в Лос Анджелис 2012, в категория “Наследство”. През 2012 г. е отличен на Международния кинофестивал на културното наследство, София 2012.

Момчил Карамитев е режисьор, продуцент и актьор. Завършил е НАТФИЗ. Има множество роли в театъра и киното – в България, САЩ и Италия. Учи в елитната италианска Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, специализира и режисура в Рим, а по-късно учи кинодраматургия в Ню Йорк. Носител е на множество награди у нас и в чужбина.

