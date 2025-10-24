Силвия Алексиева спечели „Златното яйце“ от 42-ото издание на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ в Стара Загора

Наградата бе връчена от зам.-кметът Милена Желева: „Благодарим ви за

таланта, за смелостта да мечтаете и за това, че сте тук!“

Церемонията по награждаването на лауреатите от 42-ото издание на

Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2025 се проведе

днес в изложбена зала „Лубор Байер“ в Стара Загора. Тази година за

наградата се състезаваха 113 млади поети. Организатори на литературния

форум са библиотека „Родина“, Община Стара Загора и къща-музей „Гео

Милев“.

Милена Желева, зам.-кмет на Община Стара Загора с ресор „Култура и

туризъм“ отправи приветствието си към организаторите, присъстващите и

журито.

„Изключително се радвам да видя толкова развълнувани млади хора, с

толкова хубава енергия. Благодарим ви за таланта, за смелостта да

мечтаете и за това, че сте тук!“. Зам.-кметът поздрави отличените

участници и благодари на съорганизаторите от името на Община Стара

Загора.

Жури на конкурса на тазгодишното издание на конкурса бяха Петър Чухов –

поет, писател и музикант, Мирела Иванова – поетеса, преводач, драматург

в Народен театър „Иван Вазов“ и Бойко Ламбовски – български поет,

публицист, есеист, преводач.

Част от тържествената програма бе поетичният триатлон с участието на

поети и жури от предишни издания на конкурса. Своята последна

стихосбирка „В края на леглото” представи Петър Чухов, а Христо Мухтанов

представи дебютния си сборник с поетична проза „Полюсът на живота”.

Специална част от гала вечерта бе премиерата на стихосбирката „Земята на

големите грешки” на Катерина Василева – носител на Голямата награда от

XLI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – Стара

Загора 2024.

Поздрав и апел към присъстващите отправи поетесата Мирела Иванова: „Не

изоставяйте думите, защото те са най-необятния паралелен свят, където

винаги можем да намерим подслон за духа си“.

Специална изненада бе поднесена на публиката тази вечер – писмо,

написано от внука на Веселин Ханчев – Оливие Веселин Ришар Ханчев, в

което той отправя посланието си към младите ни поети.

Стихотворението „Жив съм“ с автентичния глас на бележития старозагорски

поет Веселин Ханчев прозвуча в залата преди обявяването на отличията.

Кулминацията на вечерта бе обявяването на десетимата отличени автори и

връчването на наградите на лауреатите в конкурса.

Първа награда и „Златното яйце“ спечели 17-годишната Силвия Алексиева от

София.

Милена Желева връчи „Златното яйце“ на победителката. „Нека тази награда

бъде огромен стимул за теб и нека пътят ти да е само нагоре!“, пожела

зам.-кметът на младият талант.

Тази година второто място бе отредено на двама млади поети – Михаел

Руков на 22 г. с творбата „Зимни цветя“ и Симеон Кърджиев на 17 г. с

творбата „Сгоден съм за Вината…“. На трето място се класира Айлин

Ахмедова на 22 г. с творбата „На дядо“.

Отличените с грамоти участници са: Велин Пожарски за „Пейка“, Крум Киров

за „Лишаване от целостта“, Михаил Филков за „Птиците са рядко срещано

явление“, Виктория Дончева за „Памет“, Виктор Хамалски за „Сам“, Мелих

Осман за „Изгубена приказка“, Милена Арсова за творбата „Дъждовно валят

пеликани“, Димитър Янков за „Зъболекарят“, Михаела Земярска –

„Кръговрат“, Гергана Борисова за „Часовници“.

На събитието присъстваха още Диана Атанасова, началник-отдел „Култура“

към Община Стара Загора, Екатерина Радукова, старши експерт в същия

отдел и Слава Драганова, директор на библиотека „Родина“.

Програмата на 42-то издание продължава и в събота, 25 октомври, с

поетическата работилница за млади поети и за журито на конкурса „Веселин

Ханчев“ в къща музей „Гео Милев“ от 10.00 ч.

