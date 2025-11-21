СИЛНО ПРИСЪСТВИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО НА ТРИ МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ
Преди старта на зимния сезон, Община Банско представя своя потенциал на три ключови международни туристически изложения.
По съвместна инициатива на общините Банско, Петрич и Сандански, регионът бе представен със самостоятелен щанд на Международното туристическо изложение Philoxenia в гр. Солун, Гърция. Над 300 изложители от 30 държави взеха участие във събитието, което привлече широк интерес, както от страна на професионалисти в областта на туризма, така и от индивидуални туристи.
Банско, Петрич, Сандански и представители на туристическия бранш показаха богатото си разнообразие от туристически продукти – първокласни ски условия, планински и културно-исторически туризъм, фестивален и винени маршрути, спортни активности, както и утвърдени уелнес и спа услуги. Атрактивното представяне бе допълнено с дегустации на вина от региона, местни специалитети и музикалното участие на гръцката джаз изпълнителка Eljoni Eleni Sinjari, която създаде неповторима атмосфера и постави акцент към предстоящото издание на Международния Банско Джаз Фестивал през 2026 година.
От 20 до 23 ноември, Община Банско, съвместно с представители на туристическия бранш, участват в най-голямото международно туристическо изложение TTR – Букуреш, Румъния. С очаквани над 23 000 посетители тази година и над 130 изложители от различни държави, форумът представя отлична възможност за популяризиране на Банско и Добринище като предпочитана зимна и целогодишна дестинация сред румънските туристи. Акцентите включват фестивален и културен туризъм, спа и уелнес услугите, както и възможностите за пешеходен и здравен туризъм.
В края на месец ноември, предстои участието на Община Банско в 56-то издание на Международното туристическо изложение в Нови Сад, Република Сърбия, което ще разшири още повече присъствието на дестинацията на Балканския пазар.
Участието на трите международни изложения допринася за разширяване на партньорската мрежа, създаване на нови контакти и популяризиране на региона сред професионалисти от туристическия сектор по цял свят.