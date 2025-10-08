Силен интерес от гражданите към първата информационна среща, организирана от Община Благоевград, по проекта за подмяна на отоплителни уреди
Община Благоевград проведе първата от серия информационни срещи, насочени към разясняване на реда и условията за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи.
Срещата привлече интереса на десетки граждани. В нея участваха общински експерти, които представиха в детайли сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди като печки и котли с климатици, термопомпи и печки на пелети.
Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на изискуемите формуляри за участие в процедурата. Обсъдени бяха и основните предимства на различните екологични решения, както и практическите стъпки за преминаване към по-чисти форми на отопление.
За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи за всички предвидени в проекта алтернативи. Ограничение има само за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) заедно с климатик, за които могат да кандидатстват единствено енергийно бедни домакинства, които са получавали помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.
Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на Община Благоевград – https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh
Следващата среща от информационната кампания ще се проведе на 15 октомври 2025 г. в ж.к. „Запад“, Спортен комплекс „Пирин“.
Подмяната на отоплителните уреди ще допринесе за намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и създаване на по-добра среда за живот на жителите в община Благоевград.
Срещите са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.
Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.