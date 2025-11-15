Шуменски ученици предадоха на по-малките деца „златни“ правила за безопасност на пътя

Четвъртокласници от НУ „Илия Р. Блъсков“ в Шумен се включиха в инициатива за отговорността и безопасното поведение на пътя.

Тя е във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия- 16 ноември. Целта е да се насърчи вниманието за спазване на правилата както на подрастващите, така и на активните водачи.

Учениците предадоха „златни“ правила за безопасно придвижване от и до училище на своите по-малки съученици в училището. С помощта на полицейските инспектори Милен Минев и Мирослав Милев от РУ- Шумен те научиха, че трябва да пресичат само на обозначени места, да се оглеждат внимателно и да не играят близо до пътното платно.

Важна роля в безопасността на пътя имат и водачите. Послания за повече отговорност на пътя, за разумно и безопасно шофиране децата отправиха към останалите участници в пътното движение. Възпитаници на училището призоваха шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да бъдат особено внимателни в зони с интензивно детско присъствие и винаги да дават предимство на пешеходците. Пътната среда става безопасна за всички, а рискът от инциденти на пътя намалява, когато всички участници са отговорни.

