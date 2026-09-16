Шуменски балерини с отличия от международния проект DANCEWAY PRO STAGE 2026 в Сърбия

Възпитаничките на Школата за класически танци към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ започнаха новия творчески сезон с медали и дипломи, а техните ръководители получиха признание за хореографската си работа

Школата за класически танци при ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен започна новия си творчески сезон с успешно международно участие. По покана на Balkan Alliance и Dance Way Pro съставът се включи в първото издание на професионалния проект DANCEWAY PRO STAGE 2026 в Сокобаня, Сърбия.

В продължение на пет дни младите танцьорки Мая, Данелия, Магдалена, Йоана и Александра участваха в интензивни майсторски класове по класически, джаз и съвременен танц. Те имаха възможност да работят с международни хореографи и преподаватели, сред които и солистката на Мариинския театър Алла Марасанова.

Кулминацията на форума беше Grand Gala концертът на сцената на Летния театър „Врело“. Шуменската школа се представи с четири хореографии, сред които и соловото изпълнение „Фрида“ на Мая.

Представянето донесе отличия на всички участнички от Шумен, които получиха медали и дипломи.

Специално признание беше присъдено и на ръководителите на школата Светла Денчева и Юлия Николова. Те бяха отличени с купа и дипломи за „Най-добри хореографи на годината“ в направление класически танц.

Участието в международния проект постави силно начало на новия сезон за Школата за класически танци и даде възможност на младите изпълнители да натрупат опит и да усъвършенстват уменията си в международна среда.