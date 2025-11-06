Движението по ул. „Свети Климент Охридски“ ще бъде ограничено за времето от 8:00 ч. до 12:00 ч. на 7 ноември, петък

Организацията на движение по ул. „Васил Петлешков“ се въвежда за целия петъчен ден

На 7 ноември Община Шумен въвежда временна организация на движението по ул. „Васил Петлешков“ и ул. „Свети Климент Охридски“. Режимите са с пълно затваряне на пътното платно за изпълнение на строително-монтажни работи.

Движението по ул. „Свети Климент Охридски“ ще бъде ограничено в участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“ само за времето от 8:00 ч. до 12:00 ч. на 7 ноември (петък). Обходният маршрут е по ул. „Цар Иван Александър“, ул. „Княз Борис I“ и ул. „Цар Освободител“.

Временната организация на движение по ул. „Васил Петлешков“ се въвежда за целия 7 ноември (петък). Обходният маршрут ще се изпълнява по ул. „Струга“, ул. „Охрид“ и ул. „Добри Войников“.

За времето на въведената временна организация на движение се забранява престоят и паркирането на МПС по уличната мрежа, определена за обходен маршрут.

