Шумен ще освети две емблематични сгради в зелено в подкрепа на хората с митохондриални заболявания

Паметникът „Създатели на българската държава“ и ДКТ „Васил Друмев“ ще се включат в международната инициатива Light Up for Mito на 19 септември

Община Шумен се присъединява към Световната седмица на митохондриалните заболявания, като на 19 септември освети в зелено паметника „Създатели на българската държава“ и Драматично-кукления театър „Васил Друмев“.

Инициативата е част от международната кампания Light Up for Mito, подкрепяна в България от Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания. Целта е да се повиши обществената информираност и да се изрази подкрепа към засегнатите хора и техните семейства.

Митохондриалните заболявания представляват група редки генетични състояния, които нарушават способността на митохондриите да произвеждат необходимата за клетките енергия. Те могат да засегнат различни органи и системи и да се проявят с разнообразни симптоми.

От пациентското сдружение посочват, че митохондриалната дисфункция се изследва и във връзка с редица други заболявания. Организацията подчертава значението на научните изследвания и разработването на нови терапии в тази област.

Повече информация за Световната седмица и инициативата Light Up for Mito е достъпна на официалната страница на International Mito Patients.