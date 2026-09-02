Шумен събира стрийтбол таланти за петото издание на SHUMEN GT 3X3

Турнирът ще се проведе на 5 и 6 септември и отново ще подкрепи бъдещи медици и млади медицински специалисти

За пета поредна година Шумен ще бъде домакин на Националния стрийтбол турнир SHUMEN GT 3X3. Спортното събитие ще се проведе на 5 и 6 септември от 11:00 часа пред административната сграда на Община Шумен.

Турнирът се организира от фондация „Гален Темелков“ съвместно с Община Шумен, 3×3 The Kings и Баскетболен клуб Шумен, с подкрепата на бизнеса.

Спорт в подкрепа на бъдещите медици

И тази година инициативата продължава своята благотворителна кауза. Всички събрани по време на турнира средства ще бъдат насочени към годишните награди и отличия на фондация „Гален Темелков“.

Чрез тях се подпомагат кандидат-студенти и студенти в медицинските университети, както и млади изявени лекари и медицински специалисти.

Новост в тазгодишното издание е категорията за деца до 10 години. Програмата на 5 септември започва в 11:00 часа с официалното откриване, след което на игрището ще излязат участниците при подрастващите. Предвидени са надпревари за деца до 10 години, момичета на 16 и 18 години и момчета на 14, 16 и 18 години. Класиралите се на първите три места ще получат предметни награди.

Мъжкият турнир е на 6 септември

На 6 септември надпреварата продължава с категория „Мъже“, като за първите три места са осигурени парични награди.

Организаторите са подготвили и отделни състезания по стрелба от зоната за три точки и забивки, чиито победители ще бъдат отличени с медали.

Очакват се баскетболисти от Шумен, Търговище, Разград, Добрич, Варна и други населени места.

Повече информация за турнира и участието в него е публикувана на официалната страница на SHUMEN GT 3X3 във FIBA 3×3.