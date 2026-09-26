Шумен събира близо 80 певци от България и чужбина за фестивала „Есенни шуменски вечери“

XIII издание на Международния фестивал на популярната песен се провежда на 26 и 27 септември в НЧ „Добри Войников – 1856“, а входът за всички събития е свободен

В Шумен започна XIII издание на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“. На 26 и 27 септември музикалният форум събира близо 80 певци от България и чужбина в НЧ „Добри Войников – 1856“.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов приветства участниците и гостите и подчерта значението на фестивала за града.

„Нашият град винаги е посрещал с уважение хората, които идват тук със своя талант и творчество. Вярвам, че и този път ще усетите шуменското гостоприемство и ще отнесете със себе си хубави спомени“, каза кметът.

Той пожела успех на участниците, приятни емоции на публиката и хубави дни в Шумен на всички гости.

Програмата започна с изпълнение на Вокална формация „Малка серенада“, която отбеляза своята 30-годишнина.

Близо 80 певци в конкурсната програма

Участниците се състезават в две основни направления – конкурс за изпълнители и конкурс за авторска песен.

Конкурсът за изпълнители включва категориите съвременна забавна музика и популярна градска песен.

Прослушванията в събота и неделя започват от 11:00 часа в голямата зала на читалището, а награждаването е в неделя от 16:00 часа. Лауреатите ще получат плакети, грамоти и парични награди.

Входът за всички събития по време на фестивала е свободен.

Хайгашод Агасян е председател на журито

Председател на журито е композиторът и изпълнител Хайгашод Агасян – дългогодишен приятел на читалището и на Шумен.

Членове на журито са проф. д-р Николай Андриянов, диригент и художествен ръководител на Смесен хор „Родни звуци“, и Кристиана Атанасова – изгряващ талант на сцената на Държавна опера Варна, полуфиналист в „Гласът на България“ и носител на редица първи награди и Гран При от национални и международни музикални конкурси.

Международният фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“ се организира от НЧ „Добри Войников – 1856“ и се провежда под патронажа на кмета на община Шумен проф. Христо Христов.