Шумен посреща празниците с нова коледна украса и силно обществено участие

Община Шумен представи на брифинг подготовката за коледно-новогодишните празници и новите елементи от тазгодишната украса на града.

Тази година Шумен ще бъде украсен с 340 нови коледни пана за осветителни стълбове, 11-метрова елха пред ДКТ „Васил Друмев“ и допълнителна елха с височина над 4 метра в Градската градина.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов подчерта, че подготовката за празниците е преминала в дух на партньорство между местната власт и бизнеса. По думите му всички представители на бизнеса, към които е отправена покана за подкрепа, са откликнали положително. Той определи това като ясен знак за доверие и съпричастност към каузите, свързани с развитието и духовността на Шумен.

В навечерието на 5 декември – Деня на шуменските дарители, кметът припомни, че традицията да се почита този ден води началото си от Шумен и е свързана с делото на Нанчо Попович – един от най-значимите благодетели в историята на града. Дарителството остава стабилен знак за силата на общността и готовността ѝ да се обединява около важни за града инициативи, отбеляза проф. Христов.

Сред първите дарители тази година са семейство Трънчеви, които предоставят елхата пред ДКТ „Васил Друмев“ и част от украсата към нея. Пълният списък на дарителите ще бъде представен на 6 декември – Деня на дарителя.

Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева представи подробности за разширяването на празничната украса. Завършено е осветлението по бул. „Симеон Велики“ до моста преди кръговото кръстовище при магазин „Практикер“, като е предвидено украсяването да продължи към бул. „Ришки проход“, бул. „Мадара“ и ул. „Софийско шосе“. Пешеходната зона между Руски паметник и Театъра е оборудвана с нови светлинни елементи, както и отсечката от пл. „Кристал“ до ДКТ „Васил Друмев“.

Коледната елха ще грейне на 30 ноември от 17:00 ч. Празничният концерт на Община Шумен, който се организира съвместно с НЧ „Тодор Петков – 1963“ и с участието на ДТА „Звънче“, АНТП „Мадара“, ТС „Луди млади“, ще бъде на 16 декември от 18:30 часа в зала „Арена Шумен“. Културният афиш за декември ще бъде разнообразен и богат на събития, като повече информация ще бъде предоставена през следващата седмица, отбеляза Савчева.

Тя посочи, че тази година коледният базар ще започне на 30 ноември (неделя) и ще бъде разположен в Градската градина, където се подготвят сцена за концерти, светлинна арка, „звездно небе“ и допълнителни атракции.

В дните от 20 до 23 декември са предвидени вечерни концерти. На 20 декември участие ще вземат „Юпитер 7“, а през деня, на Игнажден, ще се проведе кулинарна изложба „Вкусът на Коледа“ с участието на читалищата. На 21 декември ще има концерт на формациите при ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ и Младежкия дом – Шумен, на 22 декември – концерт на квартет „Дестини“, а на 23 декември – концерт на поп-рок дуета Димитър и Христо.

Заместник-кметът по образование и култура отбеляза добрата комуникация и работа с местния бизнес при подготовката за украсата.

Тя сподели и за новогодишната програма, в която участие ще вземе Преслава Пейчева с бенд и оркестър „Славяни“.

Кметът подчерта, че Община Шумен планира в началото на следващата година да се обърне към Експертния художествен съвет за изготвяне на цялостна концепция за бъдещата коледна украса в града и кварталите, с цел дългосрочност и устойчивост на празничната визия.

