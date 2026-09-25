Шумен получи ново медицинско оборудване за социалните услуги с европейско финансиране

Доставени са кислородни концентратори, дефибрилатори и 29 апарата за кръвно със SIM свързаност, а общата стойност на реализираните дейности е над 434 хил. евро

Община Шумен получи 2 кислородни концентратора, 2 дефибрилатора и 29 апарата за измерване на кръвно налягане със SIM свързаност, предназначени за нуждите на социалните услуги.

Оборудването е закупено със 100% безвъзмездна финансова помощ по проект към Министерството на труда и социалната политика, финансиран изцяло със средства на Европейския съюз.

С доставката е завършена процедурата, която включва още поставяне на фотоволтаици върху седем сгради за социални услуги, два електрически автомобила и две зарядни станции, съобщи заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева.

Апаратите за кръвно ще изпращат данните в облачно пространство

С новите апарати ще могат постоянно да бъдат проследявани показателите на потребителите на социалните услуги. Резултатите ще се съхраняват в облачно пространство, до което ще имат достъп избраните от потребителите лични лекари и медицински специалисти.

Останалата медицинска апаратура ще се използва при необходимост от лица с медицинско образование.

Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова посочи, че оборудването ще бъде разпределено между резидентните услуги, дневните социални центрове и социалните асистенти, които предоставят услуги в домашна среда. При необходимост част от техниката ще може да се използва и в електрическите автомобили.

„Искаме медицинското оборудване да бъде използвано многофункционално, за да е максимално полезно за всички“, заяви Петрова.

Двата електромобила вече са предоставени на Дневния център за деца с увреждания и Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.

Над 434 хил. евро общо финансиране

Общата сума, получена от Община Шумен след проведените обществени поръчки и сключените договори, е 434 921,40 евро с ДДС, от които 29 995,61 евро са за доставката на медицинското оборудване.

Отчетната документация за фотоволтаиците, електромобилите, зарядните станции и медицинската техника е одобрена от управляващия орган без забележки и финансови корекции.

Финансирането е осигурено от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз (NextGenerationEU) по глава REPowerEU, процедури BG-RRP-13.009 и BG-RRP-13.011.