Шумен отбелязва в зелено Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

В цялата страна в периода от 11 до 17 октомври ще се проведат различни събития за отдаване на почит към донорите на органи и техните семейства

На 11 октомври, събота, Паметникът „Създатели на българската държава“ и сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен ще бъдат осветени в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Така Община Шумен се включва в подкрепа на каузата, организирана от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към Министерството на здравеопазването. Община Шумен се присъединява към общността от градове в цяла Европа, които обявяват своята солидарност с инициативата на Съвета на Европа.

Кампанията насочва общественото внимание към каузата за донорство. По данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани. Донор може да бъде всяко лице в състояние на медицински установена мозъчна смърт, при което няма медицински контраиндикации като тежки инфекциозни и онкологични заболявания. Органна трансплантация се извършва при невъзможни за лечение болести. Tя има характер на животоспасяващо лечение в случаи на сърдечно, белодробно и чернодробно заместване или промяна на качеството на живот и лечение при бъбречно заместване.

Осветявайки в зелено сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ и паметникът „Създатели на българската държава“, Шумен изразява своята признателност към донорите и техните близки, които със своето решение даряват най-ценното – възможността за живот.

Припомняме, че на 11 май 2025 г., на празника на Шумен, един от гражданите, които вдигнаха флага по време на церемонията, бе Огнян Ганчев – първият човек в света, покорил Монблан с трансплантирано сърце.

В цялата страна в периода от 11 до 17 октомври ще се проведат различни събития за повишаване на осведомеността за същността и значението на органното донорство, както и за запознаване на гражданите с ролята на медицинските специалисти, ангажирани с процеса на донорството и трансплантациите.

Още от 5 ноември 2019 г. Министерството на здравеопазването провежда Националната кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“. По данни на Министерството, от началото на 2025 г. в България са реализирани 13 трансплантации от 7 донорски ситуации.

От 28 държави членки на Европейския съюз страната ни заема 28-мо място по брой трансплантирани хора на милион население. Към 9 септември 2025 г. 869 български граждани се нуждаят от трансплантация и живеят с надеждата да водят нормален живот и да имат свободата да се придвижват сами, посочват още организаторите на кампанията.

Facebook

Twitter



Shares