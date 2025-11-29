Шумен е домакин на Националната изложба за птици и дребни домашни животни

Над 200 участници и повече от 2000 експоната се представят в Националната изложба за птици и дребни домашни животни, която беше открита в зала „Арена Шумен“.

Събитието се провежда отново след четиригодишно прекъсване и привлича развъдчици, експерти и любители от цялата страна.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов откри изложението и поздрави участниците. Той подчерта, че домакинството на Шумен е признание за качеството и последователността на местните развъдчици, както и за дългогодишната традиция в развъждането на птици в региона.

Събитието е с впечатляващ мащаб. То показва професионализъм и огромна отдаденост. Всяка порода, всеки експонат е резултат от години труд, внимание и знание. Част от българските породи гълъби се развъждат повече от три века именно в нашия регион, което е жива и уважавана традиция, посочи проф. Христов.

Кметът поздрави д-р Стоян Тодоров – председател на дружеството „Гълъб на мира“, както и организаторите от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни и Българската агенция по безопасност на храните. Той акцентира, че изложението не е само състезание, а и място за обмен на опит, оценка от водещи съдии и среща между поколенията.

Само така традицията се предава напред и създава интерес у младите, допълни проф. Христов и пожела успех на всички участници. Той изрази и желание изложението да се превърне в ежегодно събитие.

Изложбата включва разнообразие от породи гълъби, кокошки, зайци и папагали. На откриването присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев, представители на БАБХ, дружеството „Гълъб на мира“ и много любители на животните. В програмата се включиха и местни фолклорни състави с традиционни изпълнения.

Изложбата в „Арена Шумен“ ще продължи до неделя, 30 ноември.

