„Шофирането не е игра – всеки живот има значение“, подчертасекретарят Николай Диков

Стара Загора днес отбеляза Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия с общ призив за повече отговорност и човечност на пътя

„Нека шофираме така, все едно някой ни чака вкъщи“ – с тези думи секретарят на Община Стара Загора Николай Диков откри днешната превантивно-информационна кампания „Шофирането не е игра“, посветена на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия .

Той изрази подкрепата на Общината към инициативата и подчерта важността на постоянната работа за безопасността на пътя. В своето обръщение Николай Диков отбеляза, че пътната безопасност е обща отговорност, а зад всяка статистика стои човешки живот: „Има дни, в които реалността ни спира рязко и ни напомня колко крехък е човешкият живот. Вчера в района на Стара Загора трагично бяха загубени три човешки живота – загуба, която докосва всеки един от нас като хора, като родители, като част от общността. Шофирането не е игра. Да караме бавно, да мислим бързо и да пазим човешкия живот – най-голямата ценност, която имаме“, сподели още той.

Отбелязването започна в катедралния храм „Св. Николай Чудотворец“ със заупокойна молитва в памет на загиналите при пътнотранспортни произшествия. След това инициативата продължи в парк „Артилерийски“, където институции, младежи, доброволци и граждани се събраха в общ призив за повече внимание, толерантност и осъзнато поведение в движението.

Призив отправи и зам.-кметът на Млада Загора Зорница Свиркарова, която обърна внимание на ролята на младите хора като носители на промяна: „Нека шофираме така, все едно някой ни чака вкъщи. Една прибързана минута няма да ни помогне. Отговаряме не само за своя живот, а и за този на околните. Алкохолът и наркотиците зад волана не ни правят по-готини – заради тях можем да загубим себе си или някой невинен.“

В своето изказване Василена Николова, председател на Младежкия общински съвет, подчерта значението на младежките кампании и доброволческите инициативи като двигатели на обществена промяна: „Тази дата ни напомня за крехкостта на човешкия живот и за отговорността, която носим ние всеки ден. Наш дълг като млади хора е не само да почетем жертвите на пътя, а да направим всичко възможно те да са все по-малко.“

В рамките на днешното събитие участниците наблюдаваха демонстрации по първа долекарска помощ, разгледаха противопожарен и полицейски автомобил и линейка и се включиха във викторина. Голям интерес предизвикаха алко- и наркоочилата, които симулират нарушено зрение, баланс и възприятие след употреба на психоактивни вещества, а присъстващите получиха информационни материали с насоки за безопасно поведение на пътя.

На събитията днес присъстваха началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира Димитрова, началникът на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ Пламен Тодоров, д-р Милен Алагенски – директор на ЦПЛР – Стара Загора, представители на сектор „Пътна полиция“, Областната дирекция на МВР и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Кампанията „Шофирането не е игра“ обединява усилията на Община Стара Загора, Международния младежки център, Старозагорската света митрополия, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР, Регионална дирекция и Районна служба ПБЗН, РЗИ, МКБППМН, Младежкия общински съвет, Младия кмет, Младия омбудсман, Превантивно-информационния център по зависимости, СНЦ „Аз съм бъдещето, пази ме“ и „Капачки за бъдеще – Стара Загора“. Чрез разнообразни инициативи партньорите заостриха вниманието към проблема с пътната безопасност, големия брой пътнотранспортни произшествия и жертвите от тях. Поредицата от събития има информационен и превантивен характер и цели да намали риска сред децата и младите хора.

Официалните данни на МВР за първото шестмесечие на 2025 г. са тревожни: регистрирани са 262 тежки пътнотранспортни произшествия, 317 ранени и 17 загинали в област Стара Загора.

Зад всяко число стои човешка съдба – напомняне, че всеки живот е безценен

