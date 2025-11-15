„Шофирането не е игра“: Община Стара Загора и институции обединяват усилия в кампания за превенция на пътни произшествия

На 16 ноември от 11 до 14 ч. в парк „Артилерийски“ ще се проведе събитие, посветено на пътната безопасност, включващо демонстрации, игри и образователни активности

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който през 2025 г. е на 16 ноември, ще бъде отбелязан в Стара Загора с информационна кампания под мотото „Шофирането не е игра“. Целта на инициативата е да повиши информираността за пътната безопасност и да намали риска от пътни инциденти.

Инициатори и организатори на кампанията са: Община Стара Загора, Международен младежки център (ММЦ), Старозагорска Света митрополия, Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция и Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението, Регионална здравна инспекция, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Младежки общински съвет при Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, Млад кмет и Млад омбудсман на Стара Загора. В инициативата се включват още: Превантивно-информационен център по зависимости, Сдружение с нестопанска цел „Аз съм бъдещето, пази ме“ и неформална група „Капачки за бъдеще – Стара Загора“.

Чрез разнообразни инициативи и прояви кампанията насочва вниманието на обществеността към проблема с пътната безопасност, големия брой пътнотранспортни произшествия и жертвите от тях. Поредицата от събития има информационен характер и е насочена към превенцията на пътния травматизъм.

На 16 ноември (неделя) от 10.30 ч. в катедралния храм „Св. Николай Чудотворец“ ще бъде отслужена Заупокойна молитва в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

От 11.00 ч., в парк „Артилерийски“, ще започне събитие, в рамките на което ще се проведат демонстрации по първа долекарска помощ, викторина с награди, както и възможност за разглеждане на противопожарен и полицейски автомобил.

Посетителите ще могат да изпробват алко и нарко очила, симулиращи нарушено зрение и баланс, и да получат информация за безопасно и отговорно поведение на пътя.

Всички желаещи ще могат да се запознаят с полезни материали и съвети, свързани с пътната безопасност.

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия се отбелязва от 2005 г. в съответствие с Резолюция на Генералната асамблея на ООН, всяка трета неделя на месец ноември. Денят за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл, за любовта между хората, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата.

