Школата по живопис към ЦПЛР – Стара Загора отваря нов прием за деца и младежи

Млади творци на възраст от 6 до 14 години могат да развиват въображението си и да усвояват различни техники под ръководството на художника и преподавател Тошо Стефанов

Школата по живопис към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора обявява нов прием за учебната 2026/2027 година. Заниманията са предназначени за деца и младежи на възраст от 6 до 14 години, които имат интерес към рисуването и желаят да развиват своите творчески умения.

В школата участниците ще имат възможност да работят с цветове и разнообразни художествени техники, да създават свои авторски картини и постепенно да изграждат собствен начин на изразяване чрез изкуството. Заниманията насърчават въображението и творческото мислене и дават пространство на всяко дете да открива и развива своя талант.

Създадените творби намират място и в изложби и различни изяви, чрез които младите художници могат да представят наученото и създаденото през годината.

Ръководител на Школата по живопис е Тошо Стефанов – художник и преподавател, който ще води децата в първите им стъпки и в последващото им развитие в света на изобразителното изкуство.

Желаещите да се включат могат да получат повече информация и да се запишат на телефон 0893 576 457 или на електронна поща cplr@starazagora.bg.