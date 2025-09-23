Школата по източно църковно пеене в Пловдив обявява прием на курсисти за учебната 2025/26 г.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай Школата по източно църковно пеене при Пловдивска митрополия обявява прием на курсисти за нов курс на обучение през учебната 2025/26 г.

Курсът на обучение за желаещите да научат високото изкуство на литургичното пеене е безплатен.

Обучението ще се води от изтъкнати преподаватели и всепризнати авторитети в областта като проф. Йоанис Папахронис и протопсалт Георги Радев – диригент на Пловдивския митрополитски хор „Свети апостол Ерм“.

Учебната програма на Школата предвижда уроци по невмена нотация, църковнославянски език, типик, литургични познания, химнография и солфеж. В първия етап преподаваният материал е разделен на две части – първата ще е насочена към запознаване с църковната нотопис и съответните музикални упражнения. Втората ще наблегне на църковнославянското четене.

За обучение ще се приемат курсисти от 14 до 45-годишна възраст. Срокът за записване е до 14 октомври 2025 г. Първата среща с новия випуск ще се състои на 15 октомври 2025 г. в аулата на Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив.

Часовете ще се провеждат в сградата на Пловдивската духовна семинария и академия „Св. св. Кирил и Методий“ на бул. „6-ти септември“ 181 в Пловдив два пъти седмично.

Завършилите Школата ще положат изпит пред комисия и ще получат свидетелство (диплома), което ще им позволи да упражняват придобитите умения на църковни певци в храмовете на Българската православна църква.

За записвания:

тел. 0899 716647 – Георги Балабанов

e-mail: mitropolia_kpo@abv.bg

