Националната верига ученически турнири по детски волейбол ще се проведе на 10 ноември, а записването за участие вече е отворено

Шестото издание на националната верига ученически турнири по детски волейбол „Малки Великани“ ще се проведе на 10 ноември 2026 г. от 12:00 часа. Инициативата е предназначена за ученици от 5. и 6. клас, а регистрацията за участие вече е отворена.

В зоналните турнири могат да участват деца, които са редовно записани в 5. или 6. клас на съответното училище. Допускат се училища от града и областта, в които се провежда турнирът, както и от съседни райони, където няма организирано собствено състезание.

Спортните училища нямат право да участват в надпреварата.

Основната цел на „Малки Великани“ е да насърчи активното спортуване сред децата, да популяризира волейбола и да даде възможност на учениците да премерят сили в състезателна, но приятелска атмосфера.

Заявки за участие могат да бъдат подавани на имейл malki.velikani@realsport.bg, както и чрез онлайн регистрационната форма „Малки Великани 2026“.

Организаторите призовават училищата да се включат в шестото издание на инициативата и да дадат възможност на своите ученици да станат част от волейболната надпревара.