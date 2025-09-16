Шест постановки  са включени във фестивала „Младите в театъра” 2025 в Ловеч

Шест постановки са включени в предстоящия фестивал „Младите в театъра” 2025, който организира Драматичен театър -Ловеч, от 7 до 13 октомври.

В основната програма са „Нечовек“ на НТ „Иван Вазов“, „Човек изчезва през Фаустцена“ на ДТ- Ловеч и „Анна – непоправимата“ на Оренда Арт център.

В съпътсващата програма са включени следните заглавия:

„Без резерви“ на ДКТ „Константин Величков“, гр. Пазарджик, „Алиса в страната на чудесата“ на сдружение „Безумие“ , „Хензел и Гретел“ на

ДКТ „Иван Радоев“, гр. Плевен.

Подробности вижте тук

https://www.facebook.com/share/p/1EEmgxAXZz/

Ловешката постановка „Човек изчезва през Фаустцена“, вдъхновен от „Фауст“ на Гьоте, е посветена на театралния режисьор Иван Станев (1959 -2023). Той e сред създателите на първия фестивал на младите през 1985 г.

Фестивалът „Младите в театъра” има за цел да открива, популяризира и подпомага млади творци в театралното изкуство. Уникалността на този форум го поддържа жив през годините. Това е четиринадесетото издание, което се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

