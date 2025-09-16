Шампионска титла, бронз при жените и 5 отборни купи за СК „Шампион“

Петобойците на СК „Шампион“, ученици в Спортно училище – Пазарджик, за пореден път доказаха своята класа в модерния петобой.

На последното състезание от Държавния календар за мъже, жени, младежи и девойки, проведено в София, клубът постигна впечатляващи резултати и затвърди водещите си позиции в България.

Шампионската титла при младежите спечели Георги Илиев, който категорично надделя над конкуренцията с първа фехтовка, обстикълс и комбинирана дисциплина.

В надпреварата при мъжете Георги Илиев се класира на второ място след българския олимпиец Тодор Михалев, като даде сериозна заявка да бъде негов достоен конкурент в бъдеще.

Бронзов медал при девойките и жените за своя 14-и рожден ден завоюва Йоана Руменова, която през сезона записа и престижното 8-о място на Европейското първенство за U15 в Литва.

Отборни класирания:

– 2 място при мъжете – Георги Илиев, Васил Топалов, Станислав Димитров

– 2 място при жените – Йоана Руменова, Теодора Маринова, Никол Тонкова

– 1 място при девойките – Йоана Руменова, Теодора Маринова, Никол Тонкова

– 1 място при младежите – Георги Илиев, Васил Топалов, Станислав Димитров

– 3 място при младежи (втори отбор) – Йордан Андонов, Михаил Чакъров, Костадин Бельов

Силно се представиха и Сара-Мари Рамадани, Лъчезар Чакъров, Бранислав Габеров, Стилян Грахов, Антон Велчев и Стивън Георгиев, които също допринесоха за успехите на клуба.

СК „Шампион“ завършва сезон 2025 с изключителни резултати – 12 златни, 11 сребърни и 16 бронзови индивидуални медала, както и 27 златни, 20 сребърни и 21 бронзови отборни купи.

Поздравления заслужава и треньорският екип на СК „Шампион“ – Валентин Георгиев (комбинирана дисциплина и обстикълс), Анна Георгиева (плуване), Стефан Георгиев (плуване), Александра Александрова (плуване), Стефан Кестенов (фехтовка), д-р Хубенов (лекар на отбора)

Тези постижения заслужено поставят клуба сред водещите по модерен петобой в България.

