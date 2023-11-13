Шампионите в общинските ученически игри по футбол станаха ясни днес

На стадион „Младост“ се играха финалните срещи в трите възрастови групи, които определиха най-добрите ученически футболни отбори в община Хасково.

Крайно класиране – /V – VII клас/

1 м. ОУ „Св. Иван Рилски“ Хасково

2 м. ОУ „Любен Каравелов“ Хасково

3 м. ОУ „Христо Смирненски“ Хасково

Най-добър реализатор с актив от 10 гола е Владимир Тодоров от „ОУ „Св. Иван Рилски“.

Крайно класиране – / VIII – X клас /

1 м. ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково

2 м. ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково

3 м. ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково

Васил Колев от „ПГДС „Цар Иван Асен II“ е най-добър реализатор с 8 гола.

Крайно класиране / XI – XII клас /

1 м. ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково

2 м. ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково

3 м. ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково

Слави Ванчев от „ПГДС „Цар Иван Асен II“ е най-добър реализатор с 4 гола.

Утре започва Общинското ученическо първенство по баскетбол. Срещите ще се играят от 10:00 часа до 13:00 часа в спортна зала „Дружба“. Участват 4 училища във възраст 5 – 7 клас /момчета/; 4 училища при 8 – 10 клас /юноши/ и 4 училища 11 – 12 клас /юноши/. Шампионите по баскетбол ще станат ясни на 17 ноември.

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