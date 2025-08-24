Сградата на Столичната община ще бъде осветена по повод Деня на независимостта на Украйна – 24 август

На 24 август по повод Деня на независимостта на Украйна централната сграда на Столичната община на ул. “Московска“ 33 ще бъде осветена.

Цветовете на украинското знаме ще бъдат изобразени чрез 3D мапинг върху фасадата на общината от 20:00 до 23:30 часа.

На 24 август от 16 ч. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ и в Градска градина ще се проведе украински фестивал Ukrainian FEST.

Провъзгласяването на независимостта на Украйна е обявено през 1991 г.

В знак на солидарност с украинския народ много европейски градове и столици отбелязват този ден с публични прояви — концерти на открито, артсъбития, спортни прояви, шествия и благотворителни инициативи. С цветовете на украинското знаме ще бъде осветена Айфеловата кула в Париж.

