Сградата на Община Търговище ще бъде осветена в зелено на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

Община Търговище се включва в отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. По този повод във вечерните часове на 11 октомври фасадата на администрацията ще бъде осветена в зелено – цветът на донорството и трансплантацията.

Инициативата за отбелязване на този ден е на Съвета на Европа. В България Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ организира информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост за смисъла и значението на донорството и трансплантацията на органи.

От изпълнителната агенция припомнят, че донорството е безвъзмезден акт на даряване. Донор може да бъде всяко лице в състояние на медицински установена мозъчна смърт, което няма тежки инфекциозни и онкологични заболявания. Органна трансплантация се извършва при невъзможни за лечение болести. Tя има характер на животоспасяващо лечение в случаи на сърдечно, белодробно и чернодробно заместване, или промяна на качеството на живот и лечение при бъбречно заместване.

Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.

Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти.

