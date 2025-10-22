Сградата на Община Смолян е осветена в зелено

Тази вечер е осветена в зелено фасадата на централния вход на Общината.

За трета поредна година, Община Смолян се присъединява към инициативата за отбелязване на 22 октомври – Международен ден на синдрома на Фелан-Макдермид.

Да подкрепим прекрасният Юлиан и майка му Арсения. Момчето е първото в България,което е диагностицирано с този синдром.

Синдромът на Phelan-McDermid е рядко генетично заболяване, включващо хромозома 22, което може да засегне много критични функции в тялото на човек – от учене и общуване до хранене и сън.

Синдромът на Phelan-McDermid може да засегне индивидите по различни начини и може да повлияе на функцията на различни системи в тялото. Тази променливост прави диагностицирането, лечението и изследванията на това рядко генетично заболяване по-предизвикателни, което подчертава значението на повишаването на осведомеността.

Честите симптоми включват закъснения в етапите на развитие, интелектуална изостаналост, забавена или липсваща реч, нисък мускулен тонус, нарушение на съня, невропсихиатрично заболяване, и припадъци. Приблизително 3 от 4 души със синдром на Phelan-McDermid са били диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър .



