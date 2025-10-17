Сградата на ДГ „Чиполино“ в Свищов бе отличена сред най-красивите в конкурса „Фасада на годината 2024-2025“

На 16 октомври в град София се проведе деветнадесетото издание на престижния конкурс, организиран от Баумит България – „Фасада на годината 2024-2025“.

Във времето той се утвърди като значим форум за архитектурната и строителната общност у нас, а настоящото издание съвпадна с честването на 30 години от създаването на Баумит България.

В конкурса, чиято цел е да отличи онези обекти, които съчетават визията на архитектите с висококачествени материали и майсторска изработка, бе номинирана ДГ „Чиполино“ в гр. Свищов, която през изминалата година беше преобразена с изпълнението на проект за енергийна ефективност на сградата. Детската градина беше отличена с „Бронзова фасада“, в категория „Термично саниране“, а награди бяха връчени на възложителя, който е Община Свищов и фирмата изпълнител. На официална церемония в Киноцентър Бояна отличията бяха получени от секретаря на Общината Любомира Петрова и управителя на фирмата, реализирала проекта.

Във връзка с организираното съревнование от Баумит България подчертават, че отличените в конкурса проекти не само правят впечатление, но и преобразяват нашите градове и пейзажи. Те са категорични, че такива проекти допринасят значително за подобряването на средата на живот в България, като вдъхновяват професионалистите и поставят все по-високи стандарти в строителството.

Тазгодишното издание постави специален акцент върху ключови теми като устойчивост, енергийна ефективност и културно наследство. Тези приоритети отразяват глобалните тенденции и отговорността на съвременното строителство, да бъде природосъобразно, енергоефективно и едновременно с това да съхранява културното наследство. Именно тези акценти бяха търсени и в шестте категории на конкурса, които отразяват разнообразието на съвременното строителство – от еднофамилни и жилищни сгради, през обществени постройки, до проекти за саниране и реставрация.

