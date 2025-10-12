Севлиево постави два кулнарни рекорда

С 500 десерта и 360 метра баница с тиква почерпиха жителите и гостите за празниците на града

И тази година Севлиево постави кулинарни рекорди. Над 500 порции шоколадов фъч с мус от тиква и карамелен сос приготви и раздаде на смаяната публика в Севлиево победителят от пети сезон на Hell’s kitchen шеф Станислав Иванов.



В рамките на тазгодишния Фестивал на тиквата беше представен и най-дългият тиквеник в България – цели 360 метра! За направата на впечатляващия десерт бяха използвани 84 кг кори за баница, 220 кг тиква, 33 кг захар, 26 кг орехи, 38 литра олио, 600 г канела и 250 г ванилия. Приготвянето му продължи пет дни, а резултатът е ароматен и вкусен тиквен специалитет, който свърши за минути.



Вкусните изненади за гостите на празничната събота в Севлиево бяха предшествани от традиционното кулинарно изложение, което беше оценено от опитно жури в състав: шеф Ради Стамболов, шеф Станислав Иванов, шеф Христо Ичев и севлиевският топ сладкар Деница Николова. Те връчиха награди в няколко категории: баница с тиква, печена тиква, други десерти от тиква, нетрадиционни ястия и напитки от тиква, карвинг за професионалисти и любители. Награди бяха раздадени и в състезанието за торти и декоративни бисквитки, като журито определи и 5 допълнителни специални награди.

Журито изненада и кмета на Севлиево д-р Иван Иванов с признание – четиримата му връчиха шапката на майстора с личните им автографи – за спомен от най-успешното издание на кулинарната надпревара.



С 1000 лева си тръгна от Севлиево Божидар Църков, който победи в конкурса “Тиква най-…, най-…” със 70-килограмов гигант, отгледан в Първомай. Втората награда отиде при Антон Башев от Пещера, отгледал най-дългата тиква – 156 см.

Наградите бяха връчени от култовия водещ на “Кой на знае” по bTV Александър Кадиев по време на пъстро тиквено парти на площад “Свобода” в Севлиево.

Празниците на Севлиево продължават до Петковден, когато е денят на града. Неделният ден е посветена на музиката – на площад “Собода” ще има концерт на оркестър „Севлиево“, игри за малки и големи, ателиета, танци, награди и изненади. А в понеделник ще бъде открит барелеф на Йосиф Шнитер – архитект на сградата на Художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“, ХГ „Асен и Илия Пейкови“. Предстои и премиера на част от творчеството на Петко Хинов – стихосбирката “Душа под снега” в централното фоайе на Община Севлиево.

В деня на града – 14 октомври, Петковден, в храмовете в цялата община ще бъде отслужена литургия за света Петка, а 17:00 часа е тържествената сесия на Общински съвет – Севлиево, на която ще бъдат връчени почетните символи на Севлиево на изявени жители в общината. Тържествата ще завършат с концерт на Георги Христов и Нели Рангелова на пл. „Свобода“ (при лошо време в Дом на културата „Мара Белчева“).

Facebook

Twitter



Shares