Семинарът „Чуй Земята“ поставя акцент върху бъдещето на почвите

Габрово е домакин на семинара „ЧУЙ ЗЕМЯТА: Регенеративното земеделие – подход за пряко въздействие за смекчаване на изменението на климата и подобряване на почвеното здраве“, част от проекта „Чуй земята – регенеративно земеделие за здравето на почвите“, реализиран от Община Габрово с подкрепата на Националния доверителен екофонд по програмата „Микропроекти за климата“.

Събитието включва условно два модула – демонстрация на пилотна зона за регенеративно земеделие в ДГ „Младост“ и представяне на резултатите от проекта и тематични лекции.

Кметът Таня Христова приветства участниците с думите: „Регенеративното земеделие е подход, който не изчерпва, а възстановява; не взема, а връща. Ако научим децата да чуват земята, те ще я пазят цял живот.“ Тя подчерта, че проектът е част от дългосрочната визия на общината за зелена трансформация и устойчиво развитие.

Александър Китев, председател на Асоциацията на българските но-тилъри, поздрави Габрово с думите: „Това не е малък проект. Това е първата община, с която работим по такъв начин. Вие сте осъзнали смисъла – че здравата почва означава здрави растения, а те – здрави хора.“ Той подчерта, че регенеративното земеделие не е мода, а необходимост, и че промяната трябва да започне от децата.

В регион като Габрово, където земеделието не е основен икономически сектор, регенеративният подход има следните ползи:

Нисък праг за стартиране – не изисква скъпа техника или химикали, което го прави достъпен за училища, детски градини и малки общности.

– не изисква скъпа техника или химикали, което го прави достъпен за училища, детски градини и малки общности. Възстановяване на бедни почви – чрез биологични процеси, дори изтощени терени могат да се превърнат в плодородни градини.

– чрез биологични процеси, дори изтощени терени могат да се превърнат в плодородни градини. Устойчивост при климатични предизвикателства – почвите, обогатени с органична материя, задържат повече вода и са по-устойчиви на ерозия и суша.

– почвите, обогатени с органична материя, задържат повече вода и са по-устойчиви на ерозия и суша. Образователна стойност – децата се учат чрез практика, развиват екологично мислене и изграждат връзка с природата.

В рамките на проекта са разработени Методология и Ръководство за прилагане на регенеративно земеделие, насочени както към начинаещи градинари, така и към професионални производители. Ръководството съдържа практически насоки за отглеждане на култури без обработване на почвата, мулчиране, сеитбообращение и използване на покривни култури. Те вече са достъпни в електронен формат, за да достигне до възможно най-широка аудитория.

Сред очакваните ефекти от проекта са намаляване на емисиите на парникови газове с 1 тон CO₂ годишно, повишена осведоменост за здравето на почвите и възможности за мултиплициране на модела в други детски и учебни заведения.

Методология за регенеративно земеделие

Ръководство за прилагане на регенеративно земеделие

