Семинар в Пазарджик дискутира по въпроси за репродуктивното здраве и осъзнатите избори

Вчера в Пазарджик се проведе семинарът „Кога.БГ – здрави и активни“, организиран от Фондация „Искам бебе“ и финансиран от Министерството на младежта и спорта.

Събитието събра десетки ученици от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, за да говорят открито за теми, които често остават в сянка – сексуално и репродуктивно здраве, емоционална зрялост и осъзнатите житейски избори.

Със събитието Фондация „Искам бебе“ цели да пречупи табутата и да създаде пространство за честен и професионален диалог между ученици, родители, учители и специалисти. Сред лекторите в семинара беше и роденият в Пазарджик д-р Александър Кобаков, акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. София“, които се обърна към участниците в дискусията с думите: „_Проблемът не е в децата – проблемът е, че ние, възрастните, не им говорим. Мълчанието не ги предпазва, то ги оставя сами. А те имат нужда от знание, не от срам_.“

Заедно с него в срещата участва и Елена Димитрова-Ангелова, психолог, която насочи вниманието към темите за доверие, емоционална зрялост и справяне със стреса.

По време на семинара учениците се включиха в дискусии и интерактивни панели, свързани с превенцията на полово предавани инфекции, семейно планиране и значението на информирания избор. Паралелно се проведе и специален модул за учители, представящ съвременни подходи за въвеждане на темите за здравето и психичното благополучие в училищната среда.

Инициативата „Кога.БГ – здрави и активни“ продължава своята обиколка из училищата в страната с мисия да образова, подкрепя и вдъхновява младите хора да бъдат отговорни към себе си и своето бъдеще.

По информация на Националния център по обществено здраве и анализи, Пазарджик е сред областите с най-висок брой аборти сред подрастващите момичета. Само през 2024 г. са регистрирани 136 аборта при момичета на възраст между 15 и 19 години от общо 994. През 2023 г. броят е бил 157, а през 2022 г. – 154. Тези числа не са просто статистика – те напомнят колко важно е младите хора да имат достъп до информация, подкрепа и доверени възрастни, с които да говорят открито.

Facebook

Twitter



Shares