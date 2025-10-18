В топла и приятелска атмосфера село Голямо Дряново посрещна десетия Национален Фестивал на Ореха.

Днешното откриване на фестивала бе уважено от заместник-кмета на Община Казанлък Даниела Коева, която връчи на кмета на село Голямо Дряново Мариана Георгиева поздравителен адрес от името на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.

“Тази значима десета годишнина на Националния фестивал на ореха е повод за гордост и признание за усилията на местната общност да съхрани и популяризира уникалната орехова традиция!

Сигурна съм, че фестивалът ще бъде успешен и ще продължи да бъде важна част от културния календар на нашата община.” С тези думи и с пожелание за здраве, успехи и вдъхновение Галина Стоянова честити празника на организаторите, участниците и гостите.

Събитието, което се организира ежегодно от Кметство Голямо Дряново, НЧ“ Зора-1902″ и земеделския производител Георги Василев ще поднесе на всички жители на Община Казанлък и гости от цялата страна два дни, изпълнени с емоции, посветени на благородния плод, потопени в аромат на печени орехи и представящи традиционни ястия, мандри и производители на българска продукция. Двудневният фестивал представя и богата фолклорна програма, в която тази година участие взе и Валя Балканска, чиито магичен глас отекна в Долината на Розите.

Facebook

Twitter



Shares