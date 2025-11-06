Секретарят Николай Диков към служителите на МВР: „Благодарение на вашата смелост Стара Загора е по-сигурен град“

125 служители на ОДМВР-Стара Загора бяха отличени за професионализъм и постигнати резултати

На церемония днес в сградата на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора бяха наградени 125 служители за високи постижения и професионализъм в работата. Събитието се проведе по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.

От името на Община Стара Загора приветствие отправи секретарят Николай Диков.

„Благодарение на вашата работа, която често остава невидима, Стара Загора е по-сигурен и спокоен град. Дори в трудни моменти – при бедствия, кризи, пожари, катастрофи или престъпления – вие сте сред първите, на които хората се доверяват и разчитат“, заяви Диков и допълни: „Вашата смелост, отдаденост и професионализъм правят нашия град по-добро място за живеене.“

„Зад всяка униформа стои човек – с чувства, мечти и семейство, което го очаква у дома, но и с огромната сила да прави добро“, отбеляза още той, пожелавайки „здраве, кураж и удовлетворение от постигнатото“.

В знак на признателност и от името на кмета Живко Тодоров, Николай Диков подари на директора на ОДМВР – Стара Загора, старши комисар Красимир Христов икона на Св.Архангел Михаил – защитник на доброто и пазител на справедливостта. Старши комисар Христов изрази благодарност към Община Стара Загора за доброто взаимодействие и партньорство. Той поздрави и награди служителите, като изрази признателност за тяхната отдаденост и висок професионализъм.

На церемонията присъстваха областният управител д-р Неделчо Маринов, старши комисар Стоян Колев, директор на РДПБЗН-Стара Загора, представители на Районен съд – Стара Загора, Районна и Окръжна прокуратура и други институции.

