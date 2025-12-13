Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков: „Няма победи и загуби, има победи и уроци“

Турнирът, организиран от СККК „АСКЕН“ и Община Стара Загора, се провежда без прекъсване от 1997 г. и е едно от най-устойчивите спортни събития за най-малките в града.

Днес стартира ежегодният Коледен турнир по карате киокушин за деца до 8 и до 10 години в спортна зала „Стара Загора“. Турнирът се организира от СККК „АСКЕН“ и Община Стара Загора и се провежда без прекъсване от 1997 г., превръщайки се в едно от най-устойчивите спортни събития за най-малките в града.

Главен съдия на днешното състезание е шихан Асен Асенов – член на Управителния съвет на Българската киокушин федерация. Той приветства малките състезатели и благодари на Община Стара Загора за подкрепата. Шихан Асен Асенов даде думата на Николай Диков, секретар на Община Стара Загора.

„За мен е чест да бъда тук днес и да видя толкова много здрави деца, избрали да се развиват чрез спорта“, заяви той. На въпроса на Николай Диков към участниците как е по-забавно да прекарват времето си – пред телефоните или спортувайки, децата единодушно се съгласиха, че спортът им харесва много повече.

„Понякога телефоните са много забавни, но те не могат да ни дадат това, което спортът ни дава. Освен здраво тяло, спортът ни дава и храна за мозъка. Спортистите умеят да се справят много по-бързо с трудни ситуации“, увери децата секретарят на Общината, който също е започнал да спортува от ранна детска възраст.

„Виждам, че освен с кимона, вие сте и с коледни шапки днес – носите коледния дух. Нашите празници и традиции са това, което ни свързва с родината и семейството“, отбеляза Николай Диков. Той пожела на децата здраве и успех както в днешното, така и в следващите им състезания и ги окуражи с думите, че загубите са научени уроци.

В знак на уважение и благодарност шихан Асен Асенов подари символичен черен колан на Николай Диков.

Петко Крумов, началник отдел „Спортни дейности“, на свой ред поздрави участниците и им пожела здраве и спортни успехи. Той също заяви, че Общината продължава да подкрепя всички спортни турнири, които са повече от 300 за годината, както и да насърчава децата да се развиват чрез спорт.

По време на днешната надпревара публиката ще наблюдава демонстрации на техника, дисциплина и спортен характер в най-ранните възрастови групи. Тазгодишното издание на формата събра около 200 деца от 18 клуба от цялата страна.

