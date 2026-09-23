Седмокласници от Разград видяха отблизо как работят пожарникарите при сигнал за пожар

Ученици от ОУ „Васил Левски“ посетиха пожарната в Разград, разгледаха специализираните автомобили и научиха как се организира реакцията при произшествие

Седмокласници от ОУ „Васил Левски“ – Разград посетиха Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в града, където се запознаха отблизо с работата на огнеборците.

Учениците научиха как се организират действията на пожарникарите при получаването на сигнал за пожар или друго произшествие.

Посещението е част от инициатива на областния управител на Разград Айлин Башева, реализирана със съдействието на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград и ОУ „Васил Левски“. През миналата седмица пожарната е била посетена и от учениците от по-малките класове.

От сигнала до потеглянето на пожарния автомобил

Седмокласниците видяха мястото, където се получават и обработват сигналите за пожари и други произшествия.

Огнеборците им обясниха как се приема сигналът, как се организира реакцията на екипите и как служителите се подготвят за кратко време, преди да потеглят към мястото на инцидента.

Особен интерес предизвикаха пожарните автомобили и специализираната техника. Учениците имаха възможност да влязат в автомобилите, да разгледат оборудването и да видят част от средствата, използвани при противопожарни и спасителни операции.

Целта на инициативата е децата да получат практически знания за пожарната безопасност и по-ясна представа за отговорностите и значението на професията на пожарникаря.