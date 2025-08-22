Седмичен културен афиш за периода 25 – 31 август 2025 г.

25 август (понеделник)

Програма „Да пазим природата“: Редки птици в България; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци“.

10:00 – 12:30 часа, Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

26 август (вторник)

Програма „Любими спомени в приказки вплетени“: Светослав Минков; Образователни занимания със STEM пособия; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци“.

10:00 – 12:30 часа, Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

27 август (сряда)

Европа Директно – Стара Загора гостува на Детски отдел: Пъзел на ЕС;

Програма „Народи, митове, легенди“: Етруските; Арт ателие „Сръчковци“.

10:00 – 12:30 часа, Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

28 август 2025 г. (четвъртък)

Програма „Стара Загора – древна и млада, позната и непозната – наш роден град!“: Берекетска могила; „Светът на приказките“; Образователни занимания със STEM пособия; Арт ателие „Сръчковци“.

10:00 – 12:30 часа, Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Акустичен концерт в двора на къща музей „Гео Милев“ с участието на Илин Папазян.

За първи път NINIO представя музиката си в Стара Загора – в символичното пространство на къща музей „Гео Милев“. Акустичен концерт с песни от новия албум Teender – интимни, лирични и вдъхновени от поезията на живота.

Вслушвайки се в музиката, Илин Папазян иска да ни накара да танцуваме в нежния латино-поп ритъм с леко електронно, футуристично звучене, с което е уловил забързания начин на живот.

19:00 часа, в двора на къща музей „Гео Милев“

29 август 2025 г. (петък)

Закриване на Лятната програма: Игри, забавления и весело настроение.

10:00 – 12:30 часа, Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Девети Международен арт пленер „Безгранично изкуство“

Форумът стартира в седмицата 25-31 август; участие в него ще вземат 16 творци от България, Турция, Азербайджан, Гърция и Великобритания

Експозицията ще включва творби на авторите от България – доц. Йордан Йорданов, д-р Петър Петров, Светлозар Недев, Теменуга Димова, Иван Гайдаров, Радомира Вълкова, Соня Кючукова, Павлина Копано. Участници в пленера от Турция са Гюлчин Онтас, Ершин Каякчи и Селда Мант. Представителите на Азербайджан са Интигам Агаев и Намиг Исмиелдзе; на Гърция – Мария Сидери и на Великобритания – Дейвид Шиърс и Малкъм Хейг.

По традиция темата е свободна и няма ограничения за изява на участващите в пленера творци.

Куратор на изложбата и участник в нея е старозагорският художник Светлозар Недев. В деветото издание майсторски клас по живопис ще води доц. Йордан Йорданов, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. Освен произведенията от арт пленера, на изложбата ще бъдат представени и картините от майсторския клас.

Форумът се организира от Фондация Център за правно и културно застъпничество „Темида Арт“ – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора и Тракийски университет – Стара Загора.

17:00 часа, фоайето на Културен център Стара Загора

Концерт на Фолклорна група при Културно-художествено дружество „Огриджанка“ град Охрид, Северна Македония и Представителен танцов ансамбъл „Настроение“ Стара Загора с гл. художествен ръководител Красимир Димитров

19:30 часа, Сцена пред Община Стара Загора

„ЦАР КАЛОЯН“ Сцена на Брега на Древния Севтополис

Опера в три действия (шест картини) от Панчо Владигеров

Либрето: Николай Лилиев и Фани Попова-Мутафова

Режисьор: Вера Петрова

Сценография и костюми: Гендони

Хореография: Силвия Томова

Хормайстори: Младен Станев и Стефания Русева

Концертмайстор: Паулина Захариева

Музикална подготовка: Поли Чернева

Отговорен корепетитор: Мирослав Георгиев

Корепетитори: Наталия Шевченко, Марта Месарош и Симеон Гилев

20.00 часа, Сцена „На брега на Севтополис“, яз. Копринка

30 август 2025 г. (събота)

Деветнадесети национален фолклорен събор „Богородична стъпка“ 2025

Старозагорски бани – 30 август – 31 август 2025 г. / Програма на събора /

11:00 часа, Официално откриване

Празничен концерт на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ с гл. художествен ръководител Христо Иванов и Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ Бургас с гл. художествен ръководител Марио Егов

19:30 часа, Старозагорски бани

31 август 2025 г. (неделя)

Деветнадесети национален фолклорен събор „Богородична стъпка“ 2025

Старозагорски бани – 30 август – 31 август 2025 г. / Програма на събора /

„КРАСИВА ПТИЧКА С ЦВЯТ ЗЕЛЕН“ Сцена На брега на Древния Севтополис

Трагикомична приказка от Карло Гоци

Съвместна продукция с ДТ „Гео Милев“, Стара Загора

Музика: Асен Аврамов

Режисьор: Анастасия Събева

Асистент режисьор: Маристела Колева

Сценограф: Теодора Лазарова

Хореография: Александър Манджуков

Диригент: Виктор Крумов

Хормайстор: Младен Станев

Превод: Драгомир Петров

Камерен оркестър на Държавна Опера – Стара Загора

Участват: Иван Калошев, Яна Божанин, Борислав Веженов, Цветомир Черкезов, Георги Георгиев, Димитър Митев, Красимир Ненков, Борче Манев, Елена Азалова, Тони Тончева, Ванина Йорданова, Симона Тодорова

Солисти на Държавна Опера – Стара Загора:

Сопран: Емилия Джурова

Баритон: Иван Кабамитов

Тенор: Борис Тасков

Солисти балет: Елиът Салберг/АртуТуни

Хор и балет на Държавна Опера – Стара Загора

20.00 часа, Сцена „На брега на Севтополис“, яз. Копринка

Facebook

Twitter



Shares