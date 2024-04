Седмицата на камерната музика „Константин Илиев“, Добрич 2024 продължава с концерт на Анна Карадимитрова – сопран и Божена Иванова – пиано

На 25 април от 18.30 ч. в Концертна зала „Добрич“ две имена от Държавна опера – Русе ще ни поднесат изяществото на глас и пиано.

Програмата е разнообразна – от арии и песни от мюзикъли до Панчо Владигеровите „Новелети“.

Анна Карадимитрова е родена в София. С музика се занимава още от детските си години – свири на пиано и пее в Детския радиохор. Завършва НМА „Проф. П. Владигеров“, след което специализира в Европейския оперен център в Манчестър, Великобритания. Лауреат е на Международните певчески конкурси в Албена и в Карлови Вари, Чехия. В периода 1997-2000 е солист на Русенската опера, където дебютира в ролята на Розина в „Севилският бръснар“ от Росини. От 2000 до 2004 е певец на свободна практика и участва в спектакли на Държавна опера-Стара Загора, Оперетата във Велико Търново и на Софийска сцена в сътрудничество със Софийската филхармония в Requiem на Моцарт, Коронационна меса – Моцарт, Magnificat от Й. С. Бах в рамките на Европейския музикален фестивал и в камерни концерти. След 2004 г. се установява в Кувейт, където се занимава с вокално-педагогическа и хорово-диригентска дейност. Успоредно с преподаването на музика, Анна Карадимитрова е солист в местни камерни концерти с кантатно-ораториални творби, сред които „Gloria“ от А. Вивалди, „Кармина Бурана“ от К. Орф, Requiem от Дж. Верди, „Гидеон“ от Х. Бушман. Участва и в оперни продукции – „Дон Жуан“, „Дидона и Еней“, „Семеле“, „Ловци на бисери“, „Ацис и Галатея“ и в оперети на Гилбърт и Съливън („Пиратите от Пензанс“, „Микадо“, „Гондолиерите“ и др.), както и в мюзикълите „Уестсайдска история“ и „Фантомът на операта“. През 2018 и 2019 се завръща на българска сцена и участва в концерти на Старозагорската опера. През 2019 г. Анна бе в солистичния състав на „Реквием“ от Моцарт – една съвместна продукция в Кувейтския Оперен център „Джабер Ал Ахмад“ с гост-оркестранти и певци от България. В края на 2020 г., Анна се завръща в България, където активно участва в музикалния живот на град Русе и в цяла България. В настоящия момент Анна Карадимитрова е част от трупата на Държавна опера-Русе.

Божена Петрова е завършила НМА „Проф. Панчо Владигеров” в класа по пиано на педагога и изявения концертен изпълнител проф. Йовчо Крушев. Носител е на награди от национални конкурси и на Първата и Специалната награди на Втория международен клавирен конкурс „Албер Русел” – София. Многократно е концертирала като солист на всички български филхармонични оркестри, както и на Шанхайска Филхармония и филхармонията в град Сараево. В периода 2003-2017 г. участва в турнетата на New York Harlem Theatre с операта „Порги и Бес” на Гершуин в Германия, Холандия, Испания, Швейцария, Япония и Израел. От 2001 г. е пианист-солист на симфоничния оркестър на Държавна опера-Русе. Същевременно тя е и един от водещите корепетитори на оперния театър, изявява се като акомпанятор в многобройни камерни програми, както и в образователните концерти, организирани от Русенската опера. Божена Петрова е музикален педагог на Русенската детска опера.

Програма:

Ленард Бърнстейн – „I feel pretty“ от „Уестсайдска история“

Лернер и Лоу – „I could have danced all Night“ oт „Моята прекрасна лейди“

Гилбърт и Съливан – „Poor wandring One“ oт оперетата „Пиратите от Пензанс“

Андрю Лойд Уебър – „Балконска сцена“ „Тhink of Me“ от мюзикъла „Фантомът на Операта“

„Wishing You were Somewhere Here again“ от мюзикъла „Фантомът на Операта“

Виктор Хърбърт – „I want to be a Prima Donna“ от „Чародейката“

Оскар Питърсън – „Източна Балада“

Панчо Владигеров – „Инвенция“ и „Ноктюрно“ из „Новелети“, оп. 59

„Чудила се мила мама“

„Биляна платно белеше“

„Кериното първо либе“

„Минчо на Минка намигна“

Заповядайте!

Билети на касата на Концертна зала „Добрич“

понеделник – четвъртък, 10.00 – 17.30 ч., тел. 0899560602

Цена 5 лв., за пенсионери и учащи 2 лв.

Facebook

Twitter



Shares