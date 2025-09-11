Седмица на пожарната безопасност в Казанлък

Във връзка с ежегодното провеждане на “Седмица на пожарната безопасност” в страната и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември, днес пред сградата на Община Казанлък бяха представена част от пожарната техника на РСПБЗН – Казанлък и нейните тактико-технически свойства.

Всички присъстващи имаха възможност да разгледат изложената техника и да се снимат до нея. Събитието предизвика особен интерес у най-малките жители на Казанлък.

На 11.09.2025 г от 17:00 ч. Казанлък, ул. „Старозагорска“ № 22 – в двора на пожарната ще се проведе демонстрация на действия при пътно-транспортно произшествие и действия при битови пожари.

Всеки ден в периода от 08.09 до 14.09.2025 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч. в РСПБЗН – Казанлък ще бъдат Дни на отворените врати за посещения от граждани. В този период ще се проведат демонстрации за гражданите на пожарна техника и възможностите на РСПБЗН – Казанлък за действия при ликвидиране на различни по характер произшествия, както и популяризиране на доброволчеството, и разясняване на възможността за обучение на доброволци.

