сряда, септември 3, 2025
Последни:
Региона

„Седмица на отворените врати“ за туберкулоза в Сливен от 15 до 19 септември

Редактор

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ се включва отново в кампанията „Седмица на отворени врати“ за туберкулоза. Тя е част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. В периода 15-19 септември 2025 г. в специализирания кабинет на Отделението по пневмология и фтизиатрия на болницата /до Инфекциозно отделение/ ще се проведат безплатни прегледи.  От 8 до 12 часа ще се извършва скриниг за туберкулоза, прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за болестта лица. 

Целта на програмата е да се намали заболяемостта от туберкулоза в страната. Тя е лечимо заболяване, ако бъде открита навреме и се проведе качествено лечение, съобразено с международните стандарти. 

„Седмица на отворените врати“ се провежда по традиция четири пъти в годината. „Това е добра практика за откриване на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на инфекцията“, каза д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Инициативата дава възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и повишава обществената информираност по отношение на туберкулозата като: начин на заразяване, рискови фактори, различните форми на заболяването, лечение, превенция.

Интересно от мрежата

Вижте още

Днес започва ЕСЕННИЯТ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

Редактор

Община Плевен ще почете 188 години от рождението на Васил Левски

Редактор

„УСЕТИ БАНСКО“ ПРЕМИНА С МНОГО УСЕЩАНИЯ И НЕЗАБРАВИМИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Редактор

Pin It on Pinterest