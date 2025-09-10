Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза ще се проведе в област Плевен в периода 23.09. – 26.09.2025 г.

Инициативата е част от изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България, чиято цел е да намали заболеваемостта в страната. Кампанията, станала вече традиционна, се провежда четирикратно през всяка година и се доказва като добра практика за откриване на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията.

Всеки ден в периода на кампанията от 12.00 до 14.00 часа представители на РЗИ – Плевен, и на лечебното заведение за диагностика и лечение на туберкулоза към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ще извършват безплатен скрининг за риск от туберкулоза на лица със съмнение за туберкулозна инфекция. Мястото е Отделението за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20 в град Плевен /след предварително записване на тел. 064 802 994/.

От възможността за консултации могат да се възползват хора, страдащи от продължителна кашлица, поддържане на субфебрилна температури, загуба на тегло, диабетици и др. След оценка на риска от проведения скрининг всички съмнителни за туберкулоза лица ще се насочат за безплатни прегледи и допълнителни изследвания.

