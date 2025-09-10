Белодробна болница Габрово обявява от 15 до 19.09.2025г. „Седмица на отворените врати“ за ранно откриване на туберкулоза в област Габрово.

Прегледите от пулмолог и изследванията са безплатни и се извършват по график:

Приемно – Консултативен Кабинет на партерен етаж в сграда „Парахода“

Екип: Д-р Иво Станчев и мед. сестра Илияна Петрова

от Понеделник – до Петък – от 10.00 – до 12.00 ч.

Специализиран Кабинет по Пневмология и Фтизиатрия

/Диспансерен кабинет/ – във Втора поликлиника, бивша аптека

Екип: Д-р Антония Колева и мед. сестра Румяна Иванова

Сряда и Петък – 8,30 – 12,30 ч.

Вторник – 13.00 – 16.00 ч.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата – рискови фактори и групи от населението, начин на заразяване, протичане на различните форми на заболяването, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се промотира здравословен начин на живот.

Туберкулозата, някога позната като „бялата чума“, все още не е победена. Последните данни на Световната здравна организация показват, че през 2023 г. в света са регистрирани 10.8 милиона нови случая. Въпреки глобалния напредък, над 1.25 милиона души са загубили живота си – напомняйки ни, че тази болест остава най-смъртоносната инфекция на планетата.

В България, където някога болестта е била широко разпространена, тенденцията е положителна – заболеваемостта спада от над 60 на 100 000 души в началото на века до 13–16 на 100 000 през 2023 г. Все пак експертите отчитат лек ръст спрямо 2022 г. и призовават обществото да остане бдително.

Превенцията е ключова! Лекарите напомнят за значението на:

БЦЖ ваксинацията – която предпазва децата от тежки форми на болестта;

Ранното откриване – кашлица повече от 2–3 седмици трябва да бъде изследвана;

Добрата хигиена и проветряване на помещенията – особено важни в училища, офиси и градски транспорт;

Пълното лечение – терапията трае над шест месеца и не бива да се прекъсва, за да не се развие лекарствена резистентност.

Медицинските специалисти и СЗО отправят общ призив: „Да победим туберкулозата до 2030 г. е възможно – но само ако заедно инвестираме, скринираме и лекуваме навреме.“

