Седмица на мобилността 2025: РИОСВ – Пловдив залага на велосипеди, чист въздух и екологично възпитание за децата

В периода 16 – 22 септември 2025 г. ще се проведе ежегодната кампания Европейска седмица на мобилността – най-голямата инициатива на Европейската комисия, посветена на устойчивата градска мобилност. Темата на тазгодишното издание е „Мобилност за всички“, която поставя акцент върху правото на всеки гражданин да има достъп до транспортни услуги, които са налични, безопасни, устойчиви и на достъпни цени. Кампанията приканва да преосмислим всяко пътуване и да работим за осигуряване на мобилност за всички хора – независимо от техните доходи, местоположение, пол или способности.

И тази година РИОСВ – Пловдив активно се включва в кампанията. По повод инициативата в сградата на екоинспекцията беше монтирана нова стойка за велосипеди, подарък от кмета на Община Пловдив. От нея могат да се възползват както служителите на инспекцията и на останалите институции, помещаващи се във Водната палата, така и гражданите, които посещават сградата, за да ползват административни услуги. Новата придобивка дава възможност повече хора да пристигат с велосипед по съществуващите велоалеи до РИОСВ, като по този начин избягват замърсяването на въздуха с автомобили и необходимостта от търсене на паркомясто. Инспекцията изказва благодарност на кмета на Пловдив за този жест и за подкрепата на екологичния транспорт.

На 18 септември между 14:00 и 17:00 часа специалисти на инспекцията и на Община Пловдив ще отворят за посещение Автоматичната измервателна станция „Каменица“ (АИС – Каменица), намираща се в Парк „Каменица“, район „Източен“, ул. „Зефир“ № 6. Гражданите ще могат нагледно да се запознаят с начина на измерване на качеството на атмосферния въздух в града, показателите, които се следят, оборудването на станцията, както и да научат повече за автомобилния трафик като източник на шумово и въздушно замърсяване.

На 18 и 19 септември Седмицата на мобилността ще бъде отбелязана и с малчуганите от трети и четвърти групи на ДГ „Кремена“ и ДГ „Таня Савичева“ в район „Тракия“. На 18 септември в 10:30 часа децата ще се съберат на площадката за безопасност на движението в Парка на репресираните, където ще се проведат детски празник „Мобилност за всички“ и информационна кампания „Ден без загинали на пътя“. Инициативата ще се реализира съвместно от РИОСВ – Пловдив, район „Тракия“ – Община Пловдив, V-то РПУ на МВР, КАТ и от представители на Европейската комисия. На 19 септември от 11 часа в двора на ДГ „Кремена“ ще бъдат представени изложба на детски проекти „Улично движение“ и музикална програма, посветена на безопасността на пътя. Децата ще получат награди и ще демонстрират наученото по време на кампанията.

РИОСВ – Пловдив приканва всички граждани да се включат в инициативите и да подкрепят заедно посланието на Европейската седмица на мобилността 2025: „Мобилност за всички!“.

