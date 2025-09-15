понеделник, септември 15, 2025
Последни:
Региона

Седмица на мобилността 2025: РИОСВ – Пловдив залага на велосипеди, чист въздух и екологично възпитание за децата

Редактор

В периода 16 – 22 септември 2025 г. ще се проведе ежегодната кампания Европейска седмица на мобилността – най-голямата инициатива на Европейската комисия, посветена на устойчивата градска мобилност. Темата на тазгодишното издание е „Мобилност за всички“, която поставя акцент върху правото на всеки гражданин да има достъп до транспортни услуги, които са налични, безопасни, устойчиви и на достъпни цени. Кампанията приканва да преосмислим всяко пътуване и да работим за осигуряване на мобилност за всички хора – независимо от техните доходи, местоположение, пол или способности.

И тази година РИОСВ – Пловдив активно се включва в кампанията. По повод инициативата в сградата на екоинспекцията беше монтирана нова стойка за велосипеди, подарък от кмета на Община Пловдив. От нея могат да се възползват както служителите на инспекцията и на останалите институции, помещаващи се във Водната палата, така и гражданите, които посещават сградата, за да ползват административни услуги. Новата придобивка дава възможност повече хора да пристигат с велосипед по съществуващите велоалеи до РИОСВ, като по този начин избягват замърсяването на въздуха с автомобили и необходимостта от търсене на паркомясто. Инспекцията изказва благодарност на кмета на Пловдив за този жест и за подкрепата на екологичния транспорт.

На 18 септември между 14:00 и 17:00 часа специалисти на инспекцията и на Община Пловдив ще отворят за посещение Автоматичната измервателна станция „Каменица“ (АИС – Каменица)намираща се в Парк „Каменица“, район „Източен“, ул. „Зефир“ № 6. Гражданите ще могат нагледно да се запознаят с начина на измерване на качеството на атмосферния въздух в града, показателите, които се следят, оборудването на станцията, както и да научат повече за автомобилния трафик като източник на шумово и въздушно замърсяване.

На 18 и 19 септември Седмицата на мобилността ще бъде отбелязана и с малчуганите от трети и четвърти групи на ДГ „Кремена“ и ДГ „Таня Савичева“ в район „Тракия“. На 18 септември в 10:30 часа децата ще се съберат на площадката за безопасност на движението в Парка на репресираните, където ще се проведат детски празник „Мобилност за всички“ и информационна кампания „Ден без загинали на пътя“. Инициативата ще се реализира съвместно от РИОСВ – Пловдив, район „Тракия“ – Община Пловдив, V-то РПУ на МВР, КАТ и от представители на Европейската комисия. На 19 септември от 11 часа в двора на ДГ „Кремена“ ще бъдат представени изложба на детски проекти „Улично движение“ и музикална програма, посветена на безопасността на пътя. Децата ще получат награди и ще демонстрират наученото по време на кампанията.

РИОСВ – Пловдив приканва всички граждани да се включат в инициативите и да подкрепят заедно посланието на Европейската седмица на мобилността 2025: „Мобилност за всички!“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Русенката Елеонора Павлова стана световен шампион по авиомоделизъм

Редактор

Седмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе

Редактор

Голям успех за „Гризли Армспорт Банско“ в Сърбия

Редактор

Pin It on Pinterest