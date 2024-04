Седмица на камерната музика „Константин Илиев“ – Добрич

На 23 април, вторник 2024 г. в 18.30 ч. в Концертна зала „Добрич“ се открива очакваният и любим на почитателите на класическата музика фестивал в Добрич.

Заповядайте на 4 поредни вечери, в които ще се насладим на високо изпълнителско майсторство. Всички концерти са в Концертна зала „Добрич“ с начален час 18.30 ч.

Първият концерт е на Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Янко Маринов – орган и Зорница Спиридонова – тимпани.

Нашият оркестър е създаден 5 години след закриването на Симфоничния оркестър в града, през 1968 г. под името Толбухински камерен оркестър. В началото работи с гостуващите диригенти проф. Васил Стефанов, Константин Илиев, Добрин Петков, Васил Казанджиев и др. През 1972 г. неговото ръководство поема Йордан Дафов с подкрепата на проф. Константин Илиев. Оркестърът се издига до един от най – добрите камерни ансамбли в страната. През този период, наред с многобройните си изяви в България, оркестърът осъществява и турнета в цяла Европа. Гостуват изявени диригенти като Константин Илиев, Васил Казанджиев, Емил Табаков, Милко Коларов, Пламен Джуров и др. Като солисти се изявяват Минчо Минчев, Георги Бадев, Стойка Миланова, Антон Диков и др. През 1990 г. оркестърът приема името Български камерен оркестър – Добрич. Продължава активната си концертна дейност като прибавя нова географска територия за изявите си – Азия. Паралелно с това развива и активна звукозаписна дейност в БНР, Радио Франс, Шведското национално радио. Оркестърът концертира и в Испания, Япония и Южна Корея. От 1997 до 2001 г. работи с диригентите Алексей Измирлиев, Евгени Димитров, Виктор Майер, Димитър Караминков. От 2005 г. до 2020 г. диригент на оркестъра е Алексей Измирлиев. В периода 2020 г. – 2021 г. е Иван Янакиев. В момента съставът се ръководи от диригента Арто Чифчиян – носител на „Кристална лира“ от СБМТД. Традиционното му участие в ежегодните издания на международния фестивал Седмица на камерната музика „Константин Илиев“ в Добрич е не само представяне като домакин, но и изпълненията му са блестящ начин за предаване на авторовите послания в звукови картини. Този фестивал е с непреходно значение за развитието на културния живот в Добрич. Още повече, че Йордан Дафов заедно със Захари Медникаров – диригент на Детския хор и с подкрепата на Константин Илиев поставят началото на Седмица на камерната музика. В богатия концертен живот на оркестъра са солирали известни и млади изпълнители, академични професори и изгряващи таланти. Оркестърът дава възможност за изява на млади диригенти и имена от диригентския подиум като: Емил Табаков, Григор Паликаров, Иван Спасов, Деян Павлов, Мартин Зигхарт. Оркестърът е два пъти носител на „Златна лира“, 1985 г. и 2018 г. от СБМТД. Богатата творческа дейност намира израз и в осъществяването на съвместни творчески проекти с различни формации: с Духов оркестър – Добрич, с хор „Добруджански звуци“, концерти с оркестър и орган и др. Реализират се и музикално поетични спектакли – „Стихове и струни“, „Седемте последни думи, казани от Христос на кръста“. Български камерен оркестър – Добрич се представи блестящо на Международния Фестивал „Софийски музикални седмици“, 2022 г. Редовно е канен и в Balchik Classic Days – друг престижен фестивал за класическа музика. С голям успех бе и участието му в Международния фестивал „Дни на камерната музика“ Габрово.

Разнообразният репертоар и високият професионализъм на оркестрантите, предоставяната възможност за гост – солисти и гост – диригенти са оценени и от журито на класацията на БНР „Музикант на годината“, 2023 – където е номиниран за Ансамбъл на годината.

Програма:

Панчо Владигеров /1899-1978/ – Дивертименто

125 г. от рождението на композитора

Константин Илиев /1924-1988/ – Струнен квартет № 1, първа част

100 г. от рождението на композитора

Франсис Пуленк /1899-1963/ – Концерт за орган, тимпани и струнен оркестър

125 г. от рождението на композитора

Солисти: Янко Маринов – орган и Зорница Спиридонова – тимпани

Арам Хачатурян /1903-1978/ – Адажио из балета „Спартак“

Арам Хачатурян /1903-1978/ – Танц със саби из балета „Гаяне“

На 24 април, сряда, камерен концерт ще ни изнесат тримата именити музиканти проф. Георгита Бояджиева-Николова – виолончело, д-р Росен Идеалов – кларинет и Владимир Вълчев – пиано. Те са солови и камерни изпълнители в различни ансамбли, но тази вечер за първи път ще свирят като трио в този състав. В програмата си ще почетат 100 годишнината от рождението на патрона на Седмицата Константин Илиев с неговите Седем багатели за кларинет и виолончело. Ще чуем още Патетично трио от Михаил Глинка, Trioserenade от унгарския композитор Балаш Суньог и една от най-значимите камерни творби на Йоханес Брамс – Трио оп. 144 за кларинет, виолончело и пиано.

Да си припомним кратки биографични данни за всеки един от тях:

Проф. Георгита Бояджиева–Николова завършва СМУ „Л. Пипков”, София, в класа по виолончело на Лола Попова и НМА „Проф. П. Владигеров“ при проф. Венцеслав Николов. Специализира в Московската консерватория – виолончело при проф. Н. Шаховская и камерна музика при проф. Т. Алеханов. Участва в различни тематични концерти в Москва и Петербург. Води майсторски класове по чело и камерна музика в Гърция. Като солист и камерен изпълнител до този момент има над 400 концерта – с оркестри, тематични и интегрални изпълнения, многобройни програми с различни камерни формации. Реализира над 70 български и световни премиери, в това число и редица посветени на нея творби. Многократно участва във всички престижни международни фестивали в България, на МФ за съвременна музика „Wien Modern“ (Виена), „Meridian“ (Букурещ), „Фестивал за съвременна музика“ на West Deutsche Rundfung“ (Витен, Германия) и др. През 2012 г. получава Кристална лира от СБМТД за високи творчески постижения и за издадения през същата година компакт диск „Диалози“, осъществен съвместно с кларинетиста Росен Идеалов. Записва за фонда на БНР, WDR-Кьолн, Радио Букурещ, БНТ. В момента е професор по камерна музика и доктор по музикознание и музикално изкуство в НМА „Проф. П. Владигеров”.

Д-р Росен Идеалов е възпитаник на варненското музикално училище „Д. Христов“ и на НМА „Проф. П. Владигеров“ – София, в класа на проф. Сава Димитров по кларинет и на проф. Константин Чилев – камерна музика. Участва в майсторски класове на Аурелиан-Октав Попа по съвременна музика и интерпретация. От 2006 г. Росен Идеалов е асистент в катедра „Камерна музика и съпровод“ в НМА „П. Владигеров” и преподавател по камерна музика, кларинет и оркестрово свирене в НМУ „Л. Пипков“ гр. София от 1999 г. През април 2021 г. защитава докторска дисертация към катедра „Камерна музика и съпровод“ при НМА „ П. Владигеров“. Лауреат е на Седмото общобългарско състезание за певци и инструменталисти (1984) в специалностите кларинет и камерна музика. През 1999 г. на международните конкурси „Музиката и Земята“ и „Млади Виртуози“ – София е удостоен с награда за педагогически постижения. През 2005 г. получава наградата на СБК „Златно петолиние“ за високи художествени постижения и принос за разпространението на българската музика. Двукратно е носител на наградата на СМДТБ „Златна лира“ – през 2009 и 2019 г. за върхови постижения в изпълнителското изкуство и високи педагогически постижения. През 2012 г. за компактдиск „Диалози“ и концерта-промоция получава наградата „Кристална лира“ на СМТДБ в категорията Камерна музика заедно с виолончелистката Георгита Бояджиева-Николова. Росен Идеалов концертира активно повече от 45 години като солист и камерен изпълнител у нас и в чужбина – Италия, САЩ, Германия, Австрия, Чехия, Русия, Словакия, Унгария, Китай, Корея, Румъния, Северна Македония и др. Репертоарът му наброява над 700 произведения от ренесанса до наши дни. Бил е солист на най-добрите български симфонични, камерни и духови оркестри. Участвал е на сцената на най-престижни международни музикални форуми и фестивали – Wien Modern, Triest Prima, „Варненско лято“, „Софийски Музикални седмици“, „Мартенски музикални дни“, „Салон на изкуствата“ и „Новогодишен Музикален Фестивал“ – НДК, гр. София, „Аполония“, „Musica Nova“, „Звук и връзка“ – София и др. Изключително е търсен като изпълнител на съвременна музика. Над 250 музикални произведения са написани за него от изтъкнати български композитори от различни поколения. Бил е солист на повечето симфонични, камерни и духови оркестри в България – Софийска Филхармония, СО на БНР, камерен оркестър „Софийски солисти“ и много други. Многобройни са студийните му звукозаписи за фонда на Българското национално радио и телевизия. Има издадени над 16 компактдиска. Изнасял е майсторски класове и лекции в университети в САЩ. Автор е на много преработки за духови ансамбли.

Владимир Вълчев е роден в град Ямбол, където са и неговите първи стъпки в света на музиката. Започва да учи пиано при Здравка Гроздева и Шаке Бабикян. След решението да се занимава професионално с пианото, Владимир се свързва и започва работа с Юлия Ненова, дългогодишен преподавател в НУМСИ Бургас. Владимир завършва инструменталния факултет на НМА „Проф. П. Владигеров“ в класа по пиано на проф. Марина Капацинская. По време на следването си работи с изтъкнати преподаватели като проф. Ружка Чаракчиева и проф. Ангел Станков. Изнася солови и камерни концерти в повечето големи български градове, между които София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Габрово, Добрич. Съвместно с квартет „Анима“ изпълняват за първи път в България клавирния квинтет на Николай Метнер. Свирил неколкократно като солист с Камерен оркестър „Дианополис“, Ямбол. Участва активно във фестивали и майсторски класове в България, Италия, Малта, Швеция, където се изявява като солист и камерен музикант. През 2019 г. бе поканен да изнесе шест рецитала в рамките на фестивала „The International Holland Music Sessions”, Нидерландия. Сред преподавателите, с които Владимир работи, са световни имена като проф. Масимилиано Дамерини, проф. Нина Тичман, проф. Клаудио Мартинес Менер, проф. Винченцо Балцани, проф. Бруно Канино, Енрико Паче, проф. Матс Видлунд, проф. Людмил Ангелов. Владимир Вълчев има няколко награди от национални и международни конкурси включително първа награда на международния конкурс „Città di Pesaro“ град Пезаро, Италия; трета наградана националния конкурс за българска музика „Върбан Върбанов“, град Бургас; първа награда в категорията за камерна музика на международния конкурс „Надежди, таланти, майстори“, град Добрич.

Програма:

Михаил Глинка /1804-1857/ – Патетично трио за кларинет, виолончело и пиано

Балаш Суньог /1954-1999/ – Trioserenade за кларинет, виолончело и пиано

Константин Илиев /1924-1988/ – Седем багатели за кларинет и виолончело

Йоханес Брамс /1833-1897/ – Трио за кларинет, виолончело и пиано, оп. 114

На 25 април, четвъртък две имена от Държавна опера – Русе ще ни поднесат изяществото на глас и пиано. Това са Анна Карадимитрова – сопран и Божена Иванова – пиано. Програмата е разнообразна – от арии и песни от мюзикъли до Панчо Владигеровите „Новелети“.

Анна Карадимитрова е родена в София. С музика се занимава още от детските си години – свири на пиано и пее в Детския радиохор. Завършва НМА „Проф. П. Владигеров“, след което специализира в Европейския оперен център в Манчестър, Великобритания. Лауреат е на Международните певчески конкурси в Албена и в Карлови Вари, Чехия. В периода 1997-2000 е солист на Русенската опера, където дебютира в ролята на Розина в „Севилският бръснар“ от Росини. От 2000 до 2004 е певец на свободна практика и участва в спектакли на Държавна опера-Стара Загора, Оперетата във Велико Търново и на Софийска сцена в сътрудничество със Софийската филхармония в Requiem на Моцарт, Коронационна меса – Моцарт, Magnificat от Й. С. Бах в рамките на Европейския музикален фестивал и в камерни концерти. След 2004 г. се установява в Кувейт, където се занимава с вокално-педагогическа и хорово-диригентска дейност. Успоредно с преподаването на музика, Анна Карадимитрова е солист в местни камерни концерти с кантатно-ораториални творби, сред които „Gloria“ от А. Вивалди, „Кармина Бурана“ от К. Орф, Requiem от Дж. Верди, „Гидеон“ от Х. Бушман. Участва и в оперни продукции – „Дон Жуан“, „Дидона и Еней“, „Семеле“, „Ловци на бисери“, „Ацис и Галатея“ и в оперети на Гилбърт и Съливън („Пиратите от Пензанс“, „Микадо“, „Гондолиерите“ и др.), както и в мюзикълите „Уестсайдска история“ и „Фантомът на операта“. През 2018 и 2019 се завръща на българска сцена и участва в концерти на Старозагорската опера. През 2019 г. Анна бе в солистичния състав на „Реквием“ от Моцарт – една съвместна продукция в Кувейтския Оперен център „Джабер Ал Ахмад“ с гост-оркестранти и певци от България. В края на 2020 г., Анна се завръща в България, където активно участва в музикалния живот на град Русе и в цяла България. В настоящия момент Анна Карадимитрова е част от трупата на Държавна опера – Русе.

Божена Петрова е завършила НМА „Проф. Панчо Владигеров” в класа по пиано на педагога и изявения концертен изпълнител проф. Йовчо Крушев. Носител е на награди от национални конкурси и на Първата и Специалната награди на Втория международен клавирен конкурс „Албер Русел” – София. Многократно е концертирала като солист на всички български филхармонични оркестри, както и на Шанхайска Филхармония и филхармонията в град Сараево. В периода 2003-2017 г. участва в турнетата на New York Harlem Theatre с операта „Порги и Бес” на Гершуин в Германия, Холандия, Испания, Швейцария, Япония и Израел. От 2001 г. е пианист-солист на симфоничния оркестър на Държавна опера-Русе. Същевременно тя е и един от водещите корепетитори на оперния театър, изявява се като акомпанятор в многобройни камерни програми, както и в образователните концерти, организирани от Русенската опера. Божена Петрова е музикален педагог на Русенската детска опера.

Програма:

Ленард Бърнстейн – „I feel pretty“ от „Уестсайдска история“

Лернер и Лоу – „I could have danced all Night“ oт „Моята прекрасна лейди“

Гилбърт и Съливан – „Poor wandring One“ oт оперетата „Пиратите от Пензанс“

Андрю Лойд Уебър – „Балконска сцена“ „Тhink of Me“ от мюзикъла „Фантомът на Операта“

„Wishing You were Somewhere Here again“ от мюзикъла „Фантомът на Операта“

Виктор Хърбърт – „I want to be a Prima Donna“ от „Чародейката“

Оскар Питърсън – „Източна Балада“

Панчо Владигеров – „Инвенция“ и „Ноктюрно“ из „Новелети“, оп. 59

„Чудила се мила мама“, „Биляна платно белеше“, „Кериното първо либе“, „Минчо на Минка намигна“

На 26 април, петък, в последния концерт от Седмицата, пред нашата публика ще се представи струнен квартет „Борусан“ от Турция. Интересна покана от Маестро Арто Чифчиян, който отново предлага впечатляващи изпълнители и програми, които Община град Добрич подкрепя.

Квартет „Борусан“ е в състав: Есен Киврак – 1-ва цигулка, Нилай Санчар – 2-ра цигулка

Ефдал Алтун – виола, Нил Кокамангил – виолончело. Основан е през 2005 г. от маестро Гюрер Айкал. В резултат на сътрудничеството си с фондация Maggini в Швейцария са им предоставени най-високо качество ценни инструменти. Освен в Süreyya Opera House в Kadıköy, Истанбул, квартетът се радва на голяма популярност в Турция и чужбина. Участвали са в най-реномираните музикални фестивали и са изнасяли концерти на световни сцени като: Цюрих Тонхале, Карнеги Хол (Ню Йорк), Wiener Konzerthaus (Виена), Concertgebouw (Амстердам), Philharmonie de Paris (Париж), Konzerthaus (Берлин), Le Corum (Монпелие), Schloss Elmau (Германия), L’arsenal (Метц), G. Verdi Hall (Милано) и Musikverein (Виена). В Турция редовно са канени и като солисти на Истанбулската филхармония Borusan, Bilkent Symphony, Orchestra’Sion, Академичния оркестър на столицата и държавните симфонични оркестри на Самсун, Измир, Истанбул, Бурса, Ескишехир и Анталия. Получават наградата „Камерен ансамбъл на годината“ на турското списание за класическа музика Andante през май 2010 г. и същата година печелят златния медал на Международния конкурс за камерна музика ICMEC 2010, чийто финал е в Carnegie Weill, Ню Йорк. Реализират световни премиери на произведения от съвременни турски композитори: Огужан Балджъ, Махир Четиз, Тургай Ерденер, Йозкан Манав, Алпер Марал, Тургут Пьогюн, Мелиха Догудуял и Хасан Учарсу, написани за тях. Компактдискът им от 2017 г. е обявен за камерен запис на месеца от BBC Music Magazine. Ансамбълът концертира активно по цял свят и е чест гост в радио-концерти по Borusan Klasik и на екраните на borusansanat.tv.

Програма:

Роберт Шуман /1810-1856/ – Струнен квартет № 3, оп. 41, Ла мажор

Феликс Менделсон /1809-1847/ – Капричио № 3, оп. 81, ми минор

Феликс Менделсон /1809-1847/ – Струнен квартет № 6, оп. 80, фа минор

Билети на касата на Концертна зала „Добрич“

понеделник – четвъртък, 10.00 – 17.30 ч., тел. 0899560602

Цена 5 лв., за пенсионери и учащи 2 лв.

