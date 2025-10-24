Седмица на духа в Свищов
По случай 1 ноември – Деня на народните будители, Община Свищов обявява „Седмица на духа“ – програма, посветена на празника.
ПРОГРАМА
28.10.2025 г. (вторник)
от 17.30 ч., в къща музей „Алеко Константинов“
- Музикално-литературна вечер – представяне на романа „Вестоносец от бъдещето“ на музиканта и писател Зорница Пачинова.
29.10.2025 г. (сряда)
от 16.30 ч., в къща музей „Алеко Константинов“
- Премиера на книгата „Бившите хора“ на концлагерна България, с автор проф. Мартин Иванов.
Проф. Мартин Иванов е историк, специалист по българска стопанска история на XX век. Автор е на над 200 научни публикации и 10 монографични изследвания върху стопанската и социалната политика на България от Възраждането до наши дни.
30.10.2025 г. (четвъртък)
от 10.30 ч., в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
- „Поклон будители“ – инициатива на ДГ „Васил Левски“
от 14.00 ч., пред паметниците на известни будители в Свищов
- „По стъпките на будителите“ – инициатива на „Младежки център-Свищов“ с насоченост към учениците от 4-те класове
от 17.00 ч., в Художествена галерия „Николай Павлович“
- Поетичен рецитал „Жива, права и свята“ на стихове от руски поети от IX и X век от едноименната антологична книга, съставител и преводач – Иван Антонов.
Стиховете рецитират: на руски език – Връбка Попова, на български език – Иван Антонов. На пианото: Бисера Друмева.
31.10.2025 г. (петък)
от 11.00 ч., на паметника на Дарителите
- Тържествено честване на 1 ноември
В програмата: празнично слово, ПБХ „Янко Мустаков“, рецитал на деца от детските градини, заупокойна панихида, полагане на венци и цветя.
от 17.00 ч., в НЧ „Филип Станиславов“ с. Ореш
- Празник „Мой роден край“
02.11.2025 г. (неделя)
от 11.00 ч., в храм „Св. Троица“
- Концерт-премиера „Молитва“ на квартет АБАГАР. Едно музикално пътешествие през тишината, вярата и силата на българския дух. Диригент: Сашка Ченкова и Момчил Генов.
В програмата: Отче наш – Николай Кедров, Тебе поем – Из литургията Свети Йоан Златоуст, Иже херувими – Анна Фатеева, Тебе поем – ар. Добри Христов, Достойно ест – Дмитрий Бортнянски, Во царствии Твоем – ар. Добри Христов и други светогласни песни.
Възможни са промени в програмата.