Седмица на духа в Свищов

По случай 1 ноември – Деня на народните будители, Община Свищов обявява „Седмица на духа“ – програма, посветена на празника.

ПРОГРАМА

28.10.2025 г. (вторник)

от 17.30 ч., в къща музей „Алеко Константинов“

Музикално-литературна вечер – представяне на романа „Вестоносец от бъдещето“ на музиканта и писател Зорница Пачинова.

29.10.2025 г. (сряда)

от 16.30 ч., в къща музей „Алеко Константинов“

Премиера на книгата „Бившите хора“ на концлагерна България, с автор проф. Мартин Иванов.

Проф. Мартин Иванов е историк, специалист по българска стопанска история на XX век. Автор е на над 200 научни публикации и 10 монографични изследвания върху стопанската и социалната политика на България от Възраждането до наши дни.

30.10.2025 г. (четвъртък)

от 10.30 ч., в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

„Поклон будители“ – инициатива на ДГ „Васил Левски“

от 14.00 ч., пред паметниците на известни будители в Свищов

„По стъпките на будителите“ – инициатива на „Младежки център-Свищов“ с насоченост към учениците от 4-те класове

от 17.00 ч., в Художествена галерия „Николай Павлович“

Поетичен рецитал „Жива, права и свята“ на стихове от руски поети от IX и X век от едноименната антологична книга, съставител и преводач – Иван Антонов.

Стиховете рецитират: на руски език – Връбка Попова, на български език – Иван Антонов. На пианото: Бисера Друмева.

31.10.2025 г. (петък)

от 11.00 ч., на паметника на Дарителите

Тържествено честване на 1 ноември

В програмата: празнично слово, ПБХ „Янко Мустаков“, рецитал на деца от детските градини, заупокойна панихида, полагане на венци и цветя.

от 17.00 ч., в НЧ „Филип Станиславов“ с. Ореш

Празник „Мой роден край“

02.11.2025 г. (неделя)

от 11.00 ч., в храм „Св. Троица“

Концерт-премиера „Молитва“ на квартет АБАГАР. Едно музикално пътешествие през тишината, вярата и силата на българския дух. Диригент: Сашка Ченкова и Момчил Генов.

В програмата: Отче наш – Николай Кедров, Тебе поем – Из литургията Свети Йоан Златоуст, Иже херувими – Анна Фатеева, Тебе поем – ар. Добри Христов, Достойно ест – Дмитрий Бортнянски, Во царствии Твоем – ар. Добри Христов и други светогласни песни.

Възможни са промени в програмата.

