Седмата въздушна обиколка на България каца в Междене

От 20 до 22 септември 2025 г. ще се проведе Седмата Въздушна обиколка на България – най-голямото национално авиационно събитие, което събира заедно авиационните сдружения в страната.

Тази година инициативата е посветена на 100 години от присъединяването на България към Международната въздухоплавателна конвенция и 110 години от първия български самолет, създаден от Асен Йорданов.

Обиколката стартира на 20 септември от летище Ихтиман с официално откриване и първи мотивационни полети с младежи. В програмата са включени и прелитания до летище Марица (Пловдив), където ще се проведат допълнителни демонстрации и срещи с деца и младежи от региона.

Кулминацията на събитието е на 21 септември на летището в габровското село Междене (летище Алфа-Метал), където ще се състои основната програма. Денят ще започне в 09:30 ч. с пресконференция и официални приветствия от организаторите и партньорите на инициативата, сред които и Община Габрово, а след това до обяд ще се проведат мотивационни полети с младежи, включително и в неравностойно положение. Паралелно ще се организират образователни лекции и кариерно ориентиране от преподаватели и курсанти от Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, теоретични занятия по авиация за ученици, както и събитието „Докоснете се до Българската армия“, включващо демонстрации с учебно оръжие, строева подготовка и упражнения по гражданска защита.

На 22 септември обиколката ще завърши с заключителни прелитания и финал на летище Приморско, след което самолетите ще се отправят към своите бази.

Събитието предлага уникална възможност авиацията да бъде видяна отблизо – чрез въздушни демонстрации, мотивационни полети, социални инициативи и образователни програми, а Междене ще бъде сърцето на тази вдъхновяваща обиколка.

Вижте ПРОГРАМАТА на събитието.

