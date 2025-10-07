Седем златни медала за варненски клуб в турнира по кикбокс „Купа Варна“

304 състезатели от 41 спортни клуба взеха участие в четвъртото издание на турнира по кикбокс „Купа Варна“.

Организатори на проявата бяха варненският клуб „Вокил“, Българска конфедерация по кикбокс и муай тай със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.

Домакините на надпреварата от СК „Вокил“ са победители в турнира в стил фул контакт с актив от 7 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Втори и трети се наредиха СК „Боил“ с 6 златни, 7 сребърни и 3 бронзови отличия и „Фаворит“ (Долни чифлик) – 6 златни и 2 сребърни медала.

Представителите на столичния спортен клуб „Стар Тийм“ спечелиха държавното първенство в стил лайт контакт, след като завоюваха 11 златни, 8 сребърни и 8 бронзови медала. Купата за втората позиция бе връчена на СК „Ка Ел Перник“ с актив от 3 златни и 2 сребърни отличия, а почетната стълбичка на победителите допълниха двата клуба „Масару“ и „Чемпиънс лаб“, които завоюваха равен брой медали – 2 златни, 1 сребро и 1 бронз.

Първи отборно на държавното първенство в тежкия стил муай тай станаха кикбоксьорите на СК „Нефтохимик“ с 2 златни медала и 1 сребро. Втори се наредиха „Шуменски крепост“ с 2 златни отличия, а трети са състезателите на СК „Левски София“ с 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медали.

Победителите в отделните стилове бяха наградени с оригинални купи от президента на БККМТ Галин Димов и главния съдия на турнира Георги Георгиев.

