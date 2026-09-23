Седем проекта от Тракийски туристически район получават финансиране 175 000 евро по европейския проект DETOUR

Седем проекта на туристическия бизнес от Тракийския туристически район получават общо 175 000 евро директно финансиране по европейския проект DETOUR: Развитие на устойчиви туристически екосистеми по средиземноморски маршрути. Той навлиза в ключовата практическа фаза, в която идеите се превръщат в реални туристически продукти, дигитални решения и нови възможности за сътрудничество между местните компании.

„Това е важен момент не само за DETOUR, но и за туристическия бизнес в района. Искаме да покажем, че когато бизнеса обедини своите услуги, знания и ресурси, може да създаде много по-силно и разпознаваемо туристическо предложение“, заяви Пламен Панов, заместник-кмет на Пловдив с ресор „Култура, археология и туризъм“ и председател на Управителния съвет на Организацията за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР).

В момента значителна част от туристическия бизнес в региона предлага отделни услуги, които трудно достигат до международните пазари като цялостно преживяване. Липсата на свързани продукти, координиран маркетинг и лесни възможности за онлайн резервации ограничава потенциала на дестинацията и често води до кратък престой и силна сезонност.

Именно върху тези предизвикателства са фокусирани седемте одобрени проекта. Предвижда се разработването на модулни, бавни и автентични туристически преживявания за малки групи, насочени към туристи, които търсят пешеходен, велосипеден и екотуризъм, контакт с местните хора и активно участие, а не просто посещение на поредната туристическа забележителност. Важна част от проектите е дигитализацията на туристическите услуги – включително създаване на дигитални резервационни решения, които в бъдеще могат да бъдат свързани помежду си.

„Нашата цел е постепенно да преминем от множество отделни услуги към свързани туристически преживявания. Ако успеем да обединим своите предложения, туристът ще може много по-лесно да открива, резервира и комбинира услуги в един маршрут. Това създава възможност за по-дълъг престой, повече приходи в местната икономика и по-добра видимост на малкия бизнес“, обясни Радост Иванова, мениджър на проекта от българска страна и изпълнителен директор на ОУТТР.

Проектите стартираха на 1 септември 2026 г. и ще се изпълняват в продължение на 9 месеца. На 24 септември 2026 г. от 10:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще бъдат представени седемте финансирани проекта, техните участници, планираните дейности и очакваните резултати.

Срещата ще даде възможност на туристическия бизнес, институциите и медиите да се запознаят с конкретните идеи и с начина, по който те ще допринесат за развитието на устойчивия туризъм в Тракийски туристически район.

DETOUR се финансира по Програма за единен пазар (SMP) на ЕС и има за цел да подпомогне развитието на устойчиви и подготвени за климатичните промени туристически екосистеми по маршрутите в Европа.

Проектът обхваща Via Francigena – над 3 000-километров маршрут от Кентърбъри през Франция и Швейцария до Италия; Ликийския път в Южна Турция; Тракийски туристически район включително Пътя на султана; както и мрежа от планински маршрути в гръцките планини Олимп и Кисавос.

В проекта участва и World Trails Network – международна мрежа на пешеходните маршрути, която ще подпомогне международното разпространение на резултатите.

С общ бюджет от над 2 млн. евро и продължителност три години, DETOUR обединява партньори от Италия, България, Гърция, Турция и Нидерландия. Проектът се координира от Община Фиденца, Италия, а партньорите работят за създаване на по-устойчиви туристически преживявания, дигитализация на услугите, иновации и по-добра адаптация на туризма към климатичните промени.

За Тракийски туристически район следващите девет месеца ще бъдат своеобразен тест за реализирането на важна цел: когато бизнесът работи заедно за създаването на общо туристическо преживяване, целият регион може да стане по-видим, по-достъпен и по-привлекателен за посетителите.