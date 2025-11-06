Седем истории са представени в първия алманах „Памет за старите заралийски родове“

Изданието е реализирано с подкрепата на Община Стара Загора

„Памет е необходима за всичко. Без памет моралът няма значение.“ С тези думи започва алманахът „Памет за старите заралийски родове“ – книга, която като жива нишка свързва миналото и настоящето на Стара Загора. В нея са вплетени историите на седем забележителни рода, които разкриват духа, труда и достойнството на заралийците през времето. Изданието е реализирано с подкрепата на Община Стара Загора.

Алманахът е резултат от първия генеалогичен конкурс „Моят заралийски род“, организиран по повод празника на Стара Загора – 5 октомври, от Младите омбудсмани на Стара Загора – учениците Адриан Георгиев и Анастасия Грозева от ППМГ „Гео Милев“, с подкрепата на обществения посредник Иванка Сотирова и правния сътрудник на институцията Георги Туртуриков.

Премиерата на книгата се състоя в препълнената зала на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. По време на събитието представители на родовете споделиха вълнуващи истории, илюстрирани с архивни документи, редки фотографии и лични спомени.

Разказите на родовете Бакалови, Каишеви, Налбантови, Ножчеви, Хаджиилиеви, Митови, Хаджи Станеви, Хаджи Колеви, Георгакиеви и Пенчеви разказват за пътя на заралийците през времето – от трудолюбиви занаятчии и предприемчиви търговци до учители, общественици и дарители, оставили ярка следа в културния и обществен живот на Стара Загора.

„Благодаря на първите смелчаци, които се осмелиха да представят своя род. Надявам се нашето предизвикателство да стане традиция и да продължи с още издания“, сподели омбудсманът Иванка Сотирова по време на премиерата на алманаха.

Краеведът и член на журито в конкурса Снежана Маринова подчерта, че това е първият по рода си сборник за старозагорските родове: „Това издание е истинско потапяне в историята – показва как родовете са се свързвали помежду си, как са се преплитали човешките съдби и какви са взаимовръзките между поколенията.“

На финала, за усърдния труд и отдаденост, представителите на родовете бяха отличени от правния сътрудник Георги Туртуриков, а всеки присъстващ получи алманаха като специален подарък – жест на признателност и уважение към съхранената памет.

