Сдружение „Свят без граници“ и „Промяна в поколението“ с поредно дарение в област Стара Загора: нова спортна площадка и подкрепа за децата от Тулово

СНЦ „Свят без граници“ и СНЦ „Промяна в поколението“ продължават дългогодишната си работа в подкрепа на децата, семействата и образователните институции в област Стара Загора. В навечерието на новата учебна година сдруженията ще предоставят учебни пособия на всички ученици от ОУ „Христо Смирненски“ в с. Тулово, а на 15 септември ще открият и ново спортно съоръжение в двора на училището. Дарението е пето поред от страна на „Промяна в поколението“ на територията на област Стара Загора и второ в рамките на Община Мъглиж. Съоръжението е част от

проекта „Осинови квартал“, насочен към създаване и подобряване на пространства за активен и пълноценен живот, в които децата и подрастващите да спортуват и да растат заедно. Новата площадка ще предостави на учениците от Тулово допълнителна възможност за спорт, движение и активни занимания в училищна среда.

През изминалата учебна година ОУ „Христо Смирненски“ с впечатляващо усърдие и ангажираност приложи и програмата „СКОК“ – Спри културата на обиди и конфликти, разработена от „Промяна в поколението“ и насочена към превенция на насилието и тормоза. Училището в Тулово е и сред получателите на подкрепа по проект „Обратно на училище“, чрез който „Промяна в поколението“, продължава традицията си от последните 30 години, да подпомага деца и семейства преди началото на всяка учебна година. Тази година помощ за успешен старт на учебната годин

а ще получат 482 деца, а общата стойност на предоставените учебни пособия възлиза на 4 052,60 евро. Базови пакети с ученически пособия и училищни раници ще бъдат предоставени на всички 90 ученици на ОУ „Христо Смирненски“ в Тулово. Подкрепа ще получат и други образователни и социални институции в областта, сред които детска градина №16 „Горски кът“ в Старозагорски минерални бани, както и украинските деца, настанени в социалните жилища в Стара Загора.

Основна мисия на сдружение „Свят без граници“ е формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество. Съвместно със сдружение „Промяна в поколението“ работят за създаване на по-добри условия за развитие на деца и подрастващи чрез интерактивни образователни програми, социални дейности и инициативи в подкрепа на местните общности.