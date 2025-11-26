Сдружение „Изкуство днес“ обявява отворена покана за участие „Арт Позитив“ 2026

Сдружение „Изкуство днес“ обявява отворена покана за участие в предстоящото издание на „Арт Позитив“ 2026. „Арт Позитив“ е ежегоден проект за съвременно изкуство на Сдружение „Изкуство днес“. От 2004 г. досега са проведени 18 издания. Всяко от тях предлага нова концептуална рамка, която обединява участниците и провокира разнообразни артистични интерпретации.

Проектът дава сцена на млади и утвърдени пловдивски автори чрез отворена покана, като художниците реализират свои творби в областта на инсталацията, обекта, пърформанса, видеото и други форми на съвременното изкуство. „Арт Позитив“ допринася за развитието на местната арт сцена и популяризира съвременното изкуство сред пловдивската публика.

Темата на предстоящото издание през 2026 г.е Де[Градация] – изследване на процесите на промяна, които никога не са еднопосочни.

Изложбата ще се проведе в Галерия Капана към ГХГ, Пловдив, от 3 април до 10 май 2026.

Желаещите да участват, трябва да изпратят творческа биография, концепция, визуален материал и бюджет на office@arttoday.org, най-късно до 25.01.2026г.

ОТВОРЕНА ПОКАНА

АРТ ПОЗИТИВ 2026

(де)градация

Какво се случва, когато границата между градиране и деградиране се размива? Кога развитието се превръща в разпад, и може ли сривът да бъде форма на растеж?

Темата на Арт Позитив 2026 – (де)градация – отваря пространство за интерпретации в противоположни посоки: от изкачване към срив, от ред към хаос, от светлина към разпад на формата. В едно преливащо настояще, в което стойностите ерозират, образите се филтрират, а паметта – пренаписва, ви каним да изследвате нюансите между сътворението и разрушението.

Очакваме предложения, които провокират, разгръщат, преминават – визуални градации, лични сривове, социални коментари, дигитални деформации. Всяка работа е възможност за поглед към трансформациите – както в обществото, така и в самото изкуство. Нека създадем заедно образа на нашето (де)градиращо време.

Изпратете вашата творческа биография, концепция, визуален материал и бюджет на

office@arttoday.org, най-късно до 25.01.2026г.

