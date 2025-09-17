сряда, септември 17, 2025
Последни:
Региона

Сценографска изложба ще бъде открита в Художествена галерия – Стара Загора

Редактор

В експозицията са представени автентични кукли, костюми и скици; тя е част от програмата на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни ,,ПИЕРО“ 2025

В Художествена галерия – Стара Загора на 23 септември 2025 г. от13.00 ч. ще бъде открита изложба на Ива Гикова и Ивайло Николов – двама от най-изявените съвременни творци в куклено-сценографското изкуство. Експозицията е част от програмата на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни ,,ПИЕРО“ 2025 и с нея се поставя специален акцент върху темата „Сценография“.

В изложбата са представени автентични кукли, костюми и скици, създадени в рамките на повече от десетгодишното им творческо сътрудничество с режисьора Елица Петкова и композитора Пламен Петков. Творческият им път е обединен в театралната компания 4puppets company, която създава куклени спектакли за деца, вдъхновени от литературата и насочени към емоционалния свят на детето. Техните постановки не просто разказват истории, а търсят отговори на важни въпроси за порастването, въображението и моралните избори. Двамата са носители на множество отличия, включително три награди ИКАР за куклен спектакъл и ИКАР за постижение в кукленото изкуство (2025) за сценографията на „Кентървилският призрак“ и „Небивалици с букви“. Изложбата им в Стара Загора е уникална възможност за среща с въображението, финеса и дълбочината на тяхното сценографско изкуство.

Провеждането на изложбата е част от фестивалната програма на ДКТ Стара Загора, която се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Фестивали“ 2024.

Експозицията  може да бъде разгледана до 29 септември 2025 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Виктор Топалов на гости на „Софийски истории“

Редактор

„Минало и бъдеще в комуникациите“: Деца от лятната програма на МКБППМН посетиха Радио Стара Загора

Редактор

Осми Празник на плодородието подготвят в Старозагорското село Ракитница

Редактор

Pin It on Pinterest