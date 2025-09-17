Сценографска изложба ще бъде открита в Художествена галерия – Стара Загора

В експозицията са представени автентични кукли, костюми и скици; тя е част от програмата на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни ,,ПИЕРО“ 2025

В Художествена галерия – Стара Загора на 23 септември 2025 г. от13.00 ч. ще бъде открита изложба на Ива Гикова и Ивайло Николов – двама от най-изявените съвременни творци в куклено-сценографското изкуство. Експозицията е част от програмата на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни ,,ПИЕРО“ 2025 и с нея се поставя специален акцент върху темата „Сценография“.

В изложбата са представени автентични кукли, костюми и скици, създадени в рамките на повече от десетгодишното им творческо сътрудничество с режисьора Елица Петкова и композитора Пламен Петков. Творческият им път е обединен в театралната компания 4puppets company, която създава куклени спектакли за деца, вдъхновени от литературата и насочени към емоционалния свят на детето. Техните постановки не просто разказват истории, а търсят отговори на важни въпроси за порастването, въображението и моралните избори. Двамата са носители на множество отличия, включително три награди ИКАР за куклен спектакъл и ИКАР за постижение в кукленото изкуство (2025) за сценографията на „Кентървилският призрак“ и „Небивалици с букви“. Изложбата им в Стара Загора е уникална възможност за среща с въображението, финеса и дълбочината на тяхното сценографско изкуство.

Провеждането на изложбата е част от фестивалната програма на ДКТ Стара Загора, която се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Фестивали“ 2024.

Експозицията може да бъде разгледана до 29 септември 2025 г.

